- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن الآلاف من مصابى كورونا يعانون أعراضا طويلة المدى لأكثر من 3 أشهر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
تشير البيانات إلى أن عشرات الآلاف من الأشخاص المصابين بما يسمى بـ Covid الطويل يعانون من أعراض لعدة أشهر، وقال البروفيسور تيم سبيكتور ، الذي يقود تطبيق Covid Symptom Study ، إن 60 ألف شخص كانوا مرضى منذ أكثر من ثلاثة أشهر، بينما يعاني بعض الأشخاص من شكل خفيف من المرض، أصيب آخرون بشكل خطير.وقال الأستاذ في كينجز كوليدج لندن إن التطبيق يشير أيضًا إلى أن حوالي 300 ألف شخص ظهرت عليهم الأعراض منذ أكثر من شهر، والبعض كانوا يتمتعون بالصحة في السابق لكنهم الآن بحاجة إلى كرسي متحرك.
معاانة المرضى مع أعراض كورونا
قال البروفيسور سبيكتور وفقا لتقرير جريدة "The sun" : "هناك خطر كبير قد ينتهي به الأمر إلى نسيان هؤلاء الأشخاص".
المشاكل الصحية بعد تشخيص فيروس كوروناتقول هيئة الصحة العامة في إنجلترا NHS إن المشاكل الصحية المستمرة التي تم الإبلاغ عنها عقب مرض كوفيد -19 الحاد تشمل:
- أعراض وحالات تنفسية مثل السعال المزمن وضيق التنفس والتهاب الرئتين والتليف وأمراض الأوعية الدموية الرئوية
- أعراض وأمراض القلب والأوعية الدموية مثل ضيق الصدر والتهاب عضلة القلب الحاد وفشل القلب
- فقدان أو تغير حاسة الشم والذوق لفترة طويلة
- مشاكل الصحة العقلية بما في ذلك الاكتئاب والقلق والصعوبات المعرفية
- الاضطرابات الالتهابية مثل الألم العضلي أو متلازمة الالتهاب متعدد الأجهزة أو متلازمة غيلان باريه أو الضمور العصبي
- اضطراب الجهاز الهضمي مع الإسهال
- صداع مستمر
- التعب والضعف والأرق
- ضعف الكبد والكلى
- اضطرابات التخثر والتجلط
- تضخم العقد اللمفية
- طفح جلدي
كانت هذه تفاصيل خبر الآلاف من مصابى كورونا يعانون أعراضا طويلة المدى لأكثر من 3 أشهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.