شكرا لقرائتكم خبر عن الآلاف من مصابى كورونا يعانون أعراضا طويلة المدى لأكثر من 3 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تشير البيانات إلى أن عشرات الآلاف من الأشخاص المصابين بما يسمى بـ Covid الطويل يعانون من أعراض لعدة أشهر، وقال البروفيسور تيم سبيكتور ، الذي يقود تطبيق Covid Symptom Study ، إن 60 ألف شخص كانوا مرضى منذ أكثر من ثلاثة أشهر، بينما يعاني بعض الأشخاص من شكل خفيف من المرض، أصيب آخرون بشكل خطير.وقال الأستاذ في كينجز كوليدج لندن إن التطبيق يشير أيضًا إلى أن حوالي 300 ألف شخص ظهرت عليهم الأعراض منذ أكثر من شهر، والبعض كانوا يتمتعون بالصحة في السابق لكنهم الآن بحاجة إلى كرسي متحرك.



معاانة المرضى مع أعراض كورونا

قال البروفيسور سبيكتور وفقا لتقرير جريدة "The sun" : "هناك خطر كبير قد ينتهي به الأمر إلى نسيان هؤلاء الأشخاص".

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يأتي هذا في الوقت الذي تحدد فيه إرشادات جديدة نُشرت على موقع الحكومة البريطانية، عن بعض الآثار طويلة المدى للأشخاص الذين أصيبوا بالفيروس ، وتنص على أن حوالي 10 ٪ من حالات Covid-19 الخفيفة الذين لم يتم إدخالهم إلى المستشفى قد أبلغوا عن أعراض استمرت لأكثر من 4 أسابيع، بالإضافة إلى ذلك ، أبلغ عدد من الأشخاص الذين تم إدخالهم إلى المستشفى عن استمرار الأعراض لمدة ٨ أسابيع أو أكثر.