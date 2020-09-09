شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل تجربة لقاح أكسفورد وأسترازينكا بعد إصابة متطوع بريطانى برد فعل خطير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت جريدة "ديلي ميل" البريطانية أنه تم تعليق تجارب المرحلة الثالثة للقاح فيروس كورونا والذى طورته جامعة أكسفورد وأسترا زينيكا بعد الإبلاغ عن "حدوث ضرر خطير" لأحد المشاركين فى المملكة المتحدة والأحداث الضارة الخطيرة فى التجارب البشرية هى ردود الفعل المشتبه بها على اللقاحات أو الأدوية وتتطلب دخول المستشفى وقد تهدد الحياة أو تكون مميتة.

ليس من الواضح ما هي طبيعة رد الفعل بالضبط، لكن شخصًا مطلعًا على الأمر أخبر جريدة " Stat News" أنه من المتوقع أن يتعافى الشخص الذى تعرض لهذا الحدث الخطير.

تأجيل اللقاح يمثل ضربة للآمال العالمية فى أن يكون اللقاح جاهزاً فى الأشهر المقبلة، حيث اعتبر الكثيرون - بما فى ذلك منظمة الصحة العالمية - أن لقاح AstraZeneca هو المرشح الرئيسي في جميع أنحاء العالم.

من جهته قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، فى وقت سابق هذا الأسبوع، إنه يأمل أن يتم طرحه فى الأشهر القليلة الأولى من 2021.

وأستراليا، على سبيل المثال، أنفقت 1.7 مليار دولار (1.24 مليار دولار أمريكي) لتأمين الوصول إلى إمدادات 84 مليون لقاح COVID-19 ، في حالة نجاح التجربة السريرية.

وتتم مراقبة تطوير لقاح AstraZeneca وثمانية آخرين في تجارب المرحلة الثالثة عن كثب على أمل أن يتمكنوا من القضاء على جائحة الفيروس التاجي الذي أودى بحياة أكثر من 894000 شخص في جميع أنحاء العالم ، بما في ذلك ما يقرب من 190.000 أمريكي ، وكلف عشرات الملايين وظائفهم.

يأتى ذلك بعد أن تعهد مطورو اللقاحات - بما في ذلك AstraZeneca - بعدم الانقطاع عن اختبارات السلامة والفعالية، على الرغم من الضغط العاجل الذي وجهه الرئيس الأمريكي ترامب لإدارة الغذاء والدواء (FDA) لمنح موافقة طارئة على لقاح قبل انتخابات 3 نوفمبر.

قال متحدث باسم AstraZeneca لصحيفة "دايلي ميل" "كجزء من التجارب العالمية المستمرة والعشوائية المضبوطة للقاح أكسفورد لفيروس كورونا ، تم تشغيل عملية المراجعة المعيارية لدينا وأوقفنا التطعيم طواعية للسماح بمراجعة بيانات السلامة من قبل لجنة مستقلة ''.

وأضاف "هذا إجراء روتيني يجب أن يحدث عندما يكون هناك مرض غير مبرر محتمل في إحدى التجارب ، أثناء التحقيق فيه ، مما يضمن الحفاظ على نزاهة التجارب."

في التجارب الكبيرة ، تحدث الأمراض بالصدفة ولكن يجب مراجعتها بشكل مستقل للتحقق من ذلك بعناية..نحن نعمل على تسريع مراجعة الحدث الفردي لتقليل أي تأثير محتمل على الجدول الزمني للتجارب. نحن ملتزمون بسلامة المشاركين وأعلى معايير السلوك في تجاربنا."

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لقاح AstraZeneca المرشح ، المعروف باسم AZD1222 ، في المرحلة الثالثة من التجارب - المرحلة الأخيرة قبل تقديم بيانات السلامة والفعالية إلى المنظمين للموافقة عليها - في عشرات المواقع في جميع أنحاء الولايات المتحدة وحول العالم.

إلى جانب شركة Pfizer و Moderna ، كانت AstraZeneca وشريكتها جامعة أكسفورد يأملان في معرفة ما إذا كان اللقاح يعمل وآمناً بحلول نهاية العام.

قال هانكوك يوم الإثنين إن "أفضل سيناريو" في المملكة المتحدة هو الحصول على اللقاح للمرضى الأكثر ضعفاً في غضون أشهر، وهو إطار زمني يبدو الآن أقل احتمالية للوفاء به.

وقال في محطة إذاعية بريطانية LBC: "لقد حصلنا بالفعل على 30 مليون جرعة تعاقدنا عليها مع AstraZeneca".

وأضاف "في الواقع ، لقد بدأوا بالفعل في تصنيع هذه الجرعات ، قبل الموافقة ، لذلك يجب أن تأتي الموافقة - ولا تزال غير مؤكدة ولكنها تبحث - إذا تم الحصول على هذه الموافقة ، فنحن مستعدون لإصدارها.

وتابع قائلاً "أفضل سيناريو هو أن يحدث هذا العام. أعتقد أنه من المرجح أن يكون الجزء الأول من العام المقبل - في الأشهر القليلة الأولى من العام المقبل هو الأرجح..لكننا اشترينا أيضًا لقاحًا قبل الحصول على الموافقة من سلسلة مختلفة كاملة من اللقاحات الدولية أيضًا."

شارك أكثر من 50000 شخص في جميع أنحاء العالم في دراسات `` المرحلة 3 '' لمعرفة ما إذا كان حقنة أكسفورد يمكن أن تمنع بالفعل الأشخاص من الإصابة بـ Covid-19.

في هذه الاختبارات ، يتم إعطاء اللقاح لعشرات الآلاف من الأشخاص في بيئات العالم الحقيقي لمعرفة ما إذا كان يمنعهم من الإصابة بـ Covid-19 في المجتمع.

في حين أن التجربة لمراجعة بيانات السلامة ليست بالضرورة مؤذية، فإن التوقف المؤقت في تجربة AstraZeneca قد يؤخر بشكل كبير النتائج المرتقبة وإكمال أحد أسرع خطوط تطوير اللقاح في تاريخ البشرية.