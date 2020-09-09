أسماء بنات مستوحاة من الجنة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 9 سبتمبر 2020 09:44 صباحاً - نسأل الله دوماً أن يرزقنا الصحبة الصالحة مع نبيه والصديقين والشهداء، ولا نزال نحسن في أعمالنا حتى نصل تلك المنزلة، ولذلك فقد جمعت لك " الخليج 365" عزيزتي الأم هذه المجموعة من أسماء البنات التي تدل على ما نرجو ونتمنى في الآخرة، وهو جنة الله ثواباً وكرماً، فاختاري منها ما يروق لك لمولودتك الجديدة كالآتي.

جنة: هي مالا عين رأت ومالا أذن سمعت من نعيم مقيم ومستمر.

الجنة ما لا عين رأت

جنات: جمع جنة وهو ما وعد الله للمتقين المؤمنين.

فردوس: إسم من اسماء الجنة وورد في أكثر من موضع في القرآن الكريم.

أنهار الجنة لا تحصى

خلد: من اسماء الجنة ويرمز إلى الخلود.

حسنى: ثواب من أحسن وقدم الخير، وهو من أسماء الجنة.

مأوى: مكان يأوي إليه الإنسان وفيه الأمان والخير وهو من أسماء الجنة وورد في القرآن الكريم.

سلام: دار السلام وهي الجنة حيث لا مرض وتعب ولا نصب.

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الجنة وعد الله للمتقين

روضة: إسم من أسماء الجنة.

براق: نهر في الجنة يجتمع عنده الشهداء

أفنان: جمال الجنة وسحرها، يعني البركة والخير.

نهر يغسل فيه الشهيد

كوثر: نهر في الجنة من يشرب منه لن يشعر بعطش أبداً.

تسنيم:عين ماء في الجنة، خلقت من الرحيق المختوم.

بيدخ: أشهر أنهار الجنة، يغمس فيه الشهيد فيخرج مثل البدر في ليلة كماله.