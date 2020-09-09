شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مقدمات السكرى حتى تتجنب الإصابة بالمرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل مرض السكري من النوع 2 بالفعل إلى مستويات مرتفعة في جميع أنحاء العالم ، حيث يعاني ملايين الأشخاص من هذه الحالة، وفي حين أن الحالة شائعة جدًا، إلا أنها غير قابلة للشفاء تمامًا، ولا يمكن إدارتها إلا من خلال اتباع نظام غذائي صحي ونشاط بدني منتظم وأدوية في الوقت نفسه ، يمكن أن يزيد مرض السكري من خطر الإصابة بحالات صحية أخرى مثل مشاكل القلب والكلى ، إذا لم تتم إدارتها بشكل جيد، وفقا لتقرير لصحيفة TIME NOW NEWS في أعقاب جائحة COVID-19 الذي يعاني منه العالم في الوقت الحالي ، تم إدراج مرضى السكري في فئة عالية الخطورة 'لخطر الإصابة والمضاعفات بسبب فيروس كورونا.

في حين أن الكثير من الناس يعرفون عن مرض السكري من النوع 2 وأسبابه وأعراضه ، إلا أن القليل منهم على دراية بمقدمات السكري وهي حالة يمكن أن تكون بداية لمرض السكري من النوع 2.

ما هي مقدمات السكري؟ هل يمكن أن يؤدي إلى مرض السكري من النوع 2؟

مقدمات السكري هي حالة يكون فيها مستوى السكر في الدم أو السكر في الدم مرتفعًا ، ولكن ليس مرتفعًا بما يكفي ليتم تسميته بمرض السكري من النوع 2.

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الأشخاص الذين يصابون بمرض السكري من النوع 2 في نهاية المطاف ، يكون لديهم مقدمات السكري أولاً، وأكد الخبراء أنه إذا لم يتم فحص مقدمات السكري ، يمكن أن تتحول إلى داء السكري من النوع 2 في غضون 10 سنوات تقريبًا الأشخاص المصابون بمقدمات داء السكري معرضون بشكل كبير للإصابة بداء السكري من النوع 2 في حياتهم.

مقدمات السكري شائعة جدًا ، ولا يعني ذلك بالضرورة أن الشخص سيعاني من مرض السكري من النوع 2 على عكس مرض السكري من النوع 2 ، فإن مقدمات السكري يمكن عكسها ويمكن إدارتها باتباع نظام غذائي صحي وممارسة النشاط البدني بانتظام وبعض التغييرات في نمط الحياة.

أسباب الإصابة بمقدمات السكري

على الرغم من عدم وجود سبب محدد لمرض السكري من النوع 2 أو مقدمات السكري ، فمن المعروف أن بعض العوامل مثل التاريخ العائلي والجينات ونمط الحياة تلعب دورًا، تعتبر السمنة ، وخاصة حول البطن ، عاملاً مهمًا لعدم إنتاج البنكرياس للأنسولين ، أو عدم استخدام الخلايا في الأعضاء له.

أعراض مقدمات السكرى

سواد على الجلد في مناطق مثل الرقبة والركبتين والمفاصل وغيرها، زيادة العطش، كثرة التبول، الجوع المفرط، إعياء، رؤية ضبابية.