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فيديو في أعماق البحر.. حفل زفاف مصري بالزغاريد والمأذون
الأربعاء 9 سبتمبر 2020
قرر عروسان مصريان إقامة حفل زفافهما في أعماق البحر بمدينة دهب السياحية.
وقال المغامر المصري صدام كيلاني، صاحب الرقم القياسي لأكبر غطسة تحت الماء، وصاحب الفكرة الجديدة، خلال مداخلة هاتفية: "طلبنا صناعة فستان وبدلة فرح من المواد الخاصة بملابس الغطس، وتم العمل على تلك الاحتفالية منذ 5 أشهر"، وفقا لما أوردته وسائل إعلام مصرية.
وأوضح أن "الموضوع كان رائعا، وكان هناك تأمين كبير من قبل الجهات الأمنية للخروج بهذا الشكل الرائع"، مشيرا إلى أنه "كان يوجد زغاريد تحت الماء، ومأذون، بالإضافة إلى وجود كبير للسياح على الشاطئ".
من جانب آخر، التقى محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة بمكتبه بشرم الشيخ بالغطاس المصري، الذي يسعى لتسجيل رقم جديد في موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية للغطس تحت الماء لمدة 150 ساعة بمدينة دهب بجنوب سيناء.
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