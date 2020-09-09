شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو مرىء باريت وأسباب الإصابة به وأبرز الأعراض؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قد نسمع أحيانا عن مشكلة صحية تسمى "مريء باريت"، ولكن يجهل الكثيرون سببها وأعراضها وما هى من الأساس، وحسب ما ذكره موقع mayoclinic فإن مرىء باريت يعني استبدال النسيج في القناة الواصلة بين الفم والمعدة بنسيج مشابه لبطانة المعدة، وقد يحدث في الأشخاص المصابين بمرض الارتجاع المعدي المريئي المزمن.

يرتبط مَرِيء باريت بزيادة خطر الإصابة بسرطان المَرِيء، على الرغم من أن الخطر ضئيل، فمن المهم إجراء فحوصات منتظمة للخلايا محتملة التسرطن (خلل التنسُّج). إذا تَمَّ اكتشاف خلايا محتملة التسرطن، فيُمكِن علاجها لمنع الإصابة بسرطان المَرِيء.

التغيُّرات في الأنسجة التي تميز مَرِيء باريت لا تسبب أي أعراض، إن العلامات والأعراض التي تواجهها تكون عامة بسبب الارتجاع المَعِدي المَرِيئي، وهي تشمل ما يلي:

1:الحموضة المتكرِّرة.

2:صعوبة في بلع الطعام.

3:ألمًا في الصدر، وهو أقل شيوعًا.

إن العديد من الأشخاص المصابين بمَرِيء باريت ليس لديهم أعراض.

Advertisements

إذا كنت تواجه مشكلة حرقة المعدة وارتجاع الحمض لأكثر من خمسة أعوام، فاسأل طبيبك عن خطر إصابتك بمريء باريت، ما زال السبب الرئيسى وراء الإصابة بمريء باريت غير معروف، غالبًا يصاب معظم مرضى الارتجاع المعدي المريئي طويل المدى بمريء باريت.

وفي الارتجاع المعدي المريئي تتدفق محتويات المعدة عائدة إلى المريء وتدمر أنسجة المريء، بينما يحاول المريء شفاء نفسه، يمكن أن تتغير الخلايا إلى النوع الموجود في مريء باريت.

وعلى الرغم من ذلك، لم يشعر أبدًا بعض الأشخاص المُصابين بمريء بحرقة أو ارتجاع حمضي، ولا تُعرف أسباب الإصابة بمريء باريت لدى هؤلاء الأشخاص.

تشمل العوامل التي قد تزيد من خطر إصابتك بمريء باريت ما يأتي:

1:حرقة الصدر المزمنة والارتجاع الحمضي، الشعور بالارتجاع المعدي المريئي الذي لا يتحسَّن مع تناول الأدوية المثبطة لمضخة البروتون أو الذي يلزمه تناول الأدوية بانتظام، يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بمريء باريت.

2:العمر. قد يَظهر مريء باريت في أي عمر، ولكن يحدث على نحو أكثر شيوعًا في البالغين الأكبر سنًّا.

3:الوزن الزائد، تزيد الدهون المتراكمة حول البطن من خطر الإصابة.

4:التدخين الحالي أو في السابق.