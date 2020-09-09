شكرا لقرائتكم خبر عن فقدان السمع الحسى العصبى المفاجئ.. الأسباب والأعراض والعلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألم الأذن المفاجئ الذي لا يطاق ليس شائعًا، ولكنها قد تكون هذه إشارة إلى أن جسمك يعطيها لتنبيهك بشأن حالة كامنة.ويعد الألم أو الصمم المفاجئ علامة على فقدان السمع الحسي العصبي المفاجئ وهو حالة خطيرة في الأذن، وقد يحدث هذا في أذن واحدة ولكنه يؤثر تدريجيًا على الأذن الأخرى أيضًا ، إذا لم يتم علاجه في الوقت المحدد، ووفقا لتقرير موقع " onlymyhealth"، تسمى هذه الحالة عادة فقدان السمع الحسي العصبي المفاجئ.



ما هو فقدان السمع الحسي العصبي المفاجئ؟ ما هو فقدان السمع الحسي العصبي المفاجئ؟ عندما تتعرض قدرة السمع لديك للخطر ولا يمكنك سماع أي شيء أقل من 30 ديسيبل ، فقد يكون هذا فقدان السمع الحسي العصبي المفاجئ، ويعاني معظم الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و 60 عامًا من هذه الحالة. ومع ذلك ، إذا تلقى الشخص العلاج قبل حدوث ضرر شديد ، فيمكنه التعافي في غضون أسبوع أو أسبوعين، ولكن أولئك الذين يفشلون في العلاج قد يفقدون قدرات السمع.

فقدان السمع الحسي العصبي المفاجئ أو SSNHL له العديد من أوجه التشابه مع النوبة القلبية، عادة ، يعاني المريض من إحساس بانسداد الأذن تمامًا أو فقدان السمع مع قدر متغير من الدوار والغثيان أو القيء.

تؤثر هذه الحالة على الأذن الداخلية للمريض ، وتسمى القوقعة، وهو الجزء الذي يحول الصوت إلى إشارات عصبية، هناك انسداد مفاجئ في تدفق الدم إلى الأذن الداخلية - تمامًا مثل النوبة القلبية.

قد يتأثر إمداد القوقعة بالدم بسبب تشنج الأوعية الدموية أو الجلطة التي تعيق تدفق الدم، نظرًا لأن الأوعية الدموية التي تغذي الأذن الداخلية صغيرة جدًا ، فحتى الجلطة المجهرية يمكن أن تكون السبب، ومن بين الأسباب الأخرى ، يمكن أن تسبب أي عدوى فيروسية هذه المشكلة أيضًا، يجب ألا تنظف أذنيك بمسحات قطنية لأنها خطيرة.

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ما الذي يسبب فقدان السمع الحسي العصبي المفاجئ؟فيما يلي بعض الأسباب الرئيسية التى تشمل : ما الذي يسبب فقدان السمع الحسي العصبي المفاجئ؟فيما يلي بعض الأسباب الرئيسية التى تشمل :

التعرض المستمر للأصوات العالية أحد الأسباب الأكثر شيوعًا لـ ، كما أن الأشخاص الذين اعتادوا على الاستماع إلى الموسيقى الصاخبة الموجودة على سماعات الرأس هم أيضًا في خطر كبير.

الشخص الذي تعرض لإصابة في الرأس مؤخرًا يكون أيضًا عرضة لفقدان السمع الذي قد يؤدي إلى الصمم الدائم.

العمر هو أيضًا عامل خطر حيث تقل قوة السمع مع تقدم العمر. وبالتالي ، فإن هذه الحالة تؤثر في الغالب على الأشخاص فوق سن الثلاثين.



ما هي عملية التعافي؟لا يكون التعافي من SSNHL بشكل سلسًا دائمًا وقد يُصاب المريض بفقدان السمع الدائم، ويرجع ذلك أساسًا إلى عدم بدء العلاج في الوقت المحدد، ولكن أفضل مؤشر على التعافي هو الوقت بين ظهور الأعراض وبدء العلاج ، في الواقع الساعات القليلة الأولى ذهبية - مثل النوبة القلبية أيضًا. ما هي عملية التعافي؟لا يكون التعافي من SSNHL بشكل سلسًا دائمًا وقد يُصاب المريض بفقدان السمع الدائم، ويرجع ذلك أساسًا إلى عدم بدء العلاج في الوقت المحدد، ولكن أفضل مؤشر على التعافي هو الوقت بين ظهور الأعراض وبدء العلاج ، في الواقع الساعات القليلة الأولى ذهبية - مثل النوبة القلبية أيضًا.

ومع ذلك ، لا نفقد كل شيء حتى إذا كان الشخص يعاني من ضعف دائم في السمع، ويمكن لعملية جراحية بسيطة باستخدام غرسات القوقعة الصناعية استعادة السمع في مثل هذه الحالات.

أفضل طريقة لمنع SSNHL هي تجنب عوامل الخطر بما في ذلك التدخين والكحول والتعرض المطول للضوضاء الصاخبة. إذا كنت تعاني من آلام في الأذن ، فاستشر الطبيب على الفور لمنع تطور ذلك إلى مضاعفات خطيرة.