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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علاج ضغط الدم المنخفض يمكن أن يكون بطرق طبيعية مثل: الأعشاب الطبيعية ومجموعة من النصائح مثل: شرب الكثير من الماء وغيرها من الطرق، وانخفاض ضغط الدم (حوالي 90/60 ملم زئبقي) مؤشرًا إيجابيًا لصحة القلب الجيدة، لكن عندما ينخفض ​​ضغط الدم باستمرار إلى أقل من 90/60 ، أو إذا كنت تعاني من آثار جانبية متكررة لانخفاض ضغط الدم مثل الإغماء، يجب الانتباه لهذا الأمر واستشارة طبيب، في هذا التقرير نتعرف على علاج ضغط الدم المنخفض بطرق طبيعية، وفقاً لموقع "Health grade".



علاج ضغط الدم المنخفض

علاج ضغط الدم المنخفض بطرق طبيعية

علاج ضغط الدم المنخفض له طريقتان أساسيتان لرفع ضغط الدم المنخفض وهما: زيادة حجم الدم أو تعزيز تضيق الأوعية الدموية

يمكن أن تؤدي إضافة السوائل والمعادن إلى جسمك إلى زيادة حجم الدم ، بينما يمكن أن يؤدي تناول بعض الأعشاب أو المواد الأخرى إلى انقباض الأوعية الدموية، مما يرفع ضغط الدم.

ليس من الحكمة استخدام كلا الأسلوبين في نفس الوقت ، لأن القيام بذلك قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم إلى مستويات خطيرة.

كيفية زيادة حجم الدم

يمكن أن يسبب الجفاف انخفاض ضغط الدم عن طريق تقليص حجم الدم المنتشر في جميع أنحاء الجسم قد يؤدي فقدان نسبة صغيرة من حجم الدم بسبب الجفاف إلى انخفاض ضغط الدم بشكل مؤقت.

التعرق بسبب النشاط البدني والتعرض المفرط للشمس والقيء والإسهال كلها يمكن أن تسبب الجفاف الذي يؤدي إلى نوبة انخفاض ضغط الدم.



علاج ضغط الدم المنخفض

يمكنك معالجة هذا النوع من انخفاض ضغط الدم عن طريق:

-شرب المزيد من الماء ابذل مجهودًا واعيًا لاستهلاك المزيد من الماء حتى تهدأ أعراض انخفاض ضغط الدم لديك احرص على عدم شرب كميات كبيرة من الماء خلال فترة زمنية قصيرة، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى حدوث حالة طبية تهدد الحياة تسمى "تسمم الماء" يجب شرب الماء حسب الحاجة ويفضل قبل أن تشعر بالعطش.

-شرب مشروب بديل "مشروب رياضي" تحتوي هذه المشروبات على معادن حيوية (إلكتروليتات) تمكّن خلاياك من امتصاص المياه التي تحتاجها لإعادة الترطيب والاحتفاظ بها بشكل أفضل.

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-تناول عدد قليل من الوجبات المالحة أو الوجبات الخفيفة يساعد الملح (الصوديوم) جسمك على الاحتفاظ بالسوائل ، لذا فإن تناول بعض الوجبات الخفيفة المالحة أو إضافة القليل من الملح إلى بضع وجبات متتالية يجب أن يصحح أي نقص في حجم الدم يسبب لك أعراض انخفاض ضغط الدم تناول حفنة صغيرة من رقائق البطاطس بعد التمرين أو المشي لمسافات طويلة لتجديد الصوديوم.



علاج ضغط الدم المنخفض

علاج ضغط الدم المنخفض بالاعشاب

يمكن أن تسبب العديد من المكملات العشبية والمشروبات التجارية تضيق الأوعية الذي يرفع ضغط الدم بشكل كبير، ولهذا السبب يجب على الأشخاص الذين يتناولون أدوية لارتفاع ضغط الدم توخي الحذر عند تناول مضادات الاحتقان والمكملات التي لا تستلزم وصفة طبية حتى لو كنت بصحة جيدة ، يجب أن تتوقف عن تناول أي مكمل ينتج عنه أعراض ارتفاع ضغط الدم ، مثل الصداع.

لعلاج أعراض انخفاض ضغط الدم بالأعشاب والمواد الأخرى، جرب:

- الكافيين

-مشروبات الطاقة ، والتي غالبًا ما تحتوي على مادة الكافيين والسكر ومضيق الأوعية الأخرى

-الإيفيدرا (ما هوانج) ، عشب يستخدم لخصائصه المضادة للاحتقان

- العرقسوس يرفع ضغط الدم.

-نبتة سانت جون

إذا تسبب انخفاض ضغط الدم لديك في ظهور أعراض ، فمن الأفضل مراجعة الطبيب بدلاً من محاولة معالجته بنفسك.