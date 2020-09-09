فوائد تناول الينسون على صحة الجسم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الينسون من أبرز أنواع الأعشاب الطبيعية التى ينصح بتناولها دائما، حيث يحتوى على كمية عالية من العناصر والخصائص التى تعمل على تعزيز صحة الجسم والمناعة والوقاية من الامراض ، كما يعتبر الينسون من الاعشاب الهامة اثناء فترة الاصابة بنزلات البرد والأنفلونزا، وحسب ما ذكره موقع verywellhealth فإن فوائد الينسون هى:
فوائد الينسون على صحة الجسم
1:يحتوى الينسون على العديد من الفيتامينات والعناصر التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى والوقاية من الفيروسات والعدوى.
2:يعتبر الينسون المشروف المفضل لعلاج نزلات البرد والأنفلونزا وتهدئة السعال والعطس.
3:يحتوى الينسون على نسبة عالية من الخصائص التى تعمل على تخفيف الألم الناتج عن الدورة الشهرية ، وذلك لاحتوائه على مسكنات طبيعية ومهدئة للالتهاب والألم.
4:تناول مشروب الينسون يحد من الاصابة بالفطريات والبكتيريا لانه يحتوى على مواد مضادة للفطريات.
5:يحتوى الينسون على نسبة عالية من الكالسيوم وبعض الفيتامينات التى تعمل على تقوية العضلات والمفاصل والوقاية من هشاشة العظام والتهابات المفاصل.
6:يعمل الينسون على تنظيم نسبة السكر فى الدم، لذلك ينصح مرضى السكر بتناول الينسون والحد من الالم والوقاية من مضاعفاته.
7:يعتبر الينسون من أفضل الطرق التى ينصح بتناولها لعلاج مشاكل الجهاز الهضمى والقرح الهضمية والالتهابات.
8:ينصح يتناول الينسون فى حالة الاصابة بالاكتئاب والقلق ، حيث انه يعمل على الاسترخاء والهدوء.
9:يحتوى الينسون على كمية عالية من الفيتامينات والخصائص التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز العصبى والوقاية من امراض الخرف والاضطرابات العصبية.
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