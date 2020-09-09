شكرا لقرائتكم خبر عن «استشاري»: 3 أنواع للغالبية العظمى من صداع الرأس والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضح الدكتور خالد النمر، استشاي أمراض القلب وقسطرة الشرايين، أن أنواع ثلاثة لصداع الرأس الذي يعاني منه البعض. وقال النمر، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “يقولون: أغلب صداع الرأس من مشاكل النظر والجيوب الأنفية”. ورد الدكتور خالد النمر بقوله “الصحيح أن الغالبية العظمى من الصداع أحد الأنواع الثلاثة أدناه: Advertisements – التوتري – الشقيقة – العنقودي

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