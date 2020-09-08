عدوى كورونا.. مطالبات بتلقيح "الموزعين الصامتين" قبل كبار السن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يوصي مجموعة من الخبراء بجامعتي جونز هوبنكز وجنوب كاليفورنيا بأمريكا، بتغيير القواعد الشائعة في توزيع لقاحات فيروس كورونا المستجد عند إقرارها.

وبعد أن تمنح اللقاحات للعاملين في المجال الطبي، الذين هم خط الدفاع الأول، فإنها تمنح للفئات الضعيفة من السكان وفي مقدمتهم كبار السن والمرضى، ولكن الخبراء يرون أن الوضع مع فيروس كورونا المستجد يجب أن يكون مختلفا.

ويقول الخبراء في تقرير نشره موقع "ذا كونفرسيشن" في 7 سبتمبر/ أيلول الجاري: "بعد أن رأينا عن كثب المخاطر الحقيقية للانتشار السريع وغير المصحوب بأعراض لمرض (كوفيد – 19) بين البالغين الأصغر سنًا، فإننا نختلف مع القواعد الشائعة، ونرى أنه بعد تلقيح العاملين في المجال الطبي، ينبغي إعطاء التطعيمات لأكبر الفئات من الموزعين الصامتين للفيروس، ومعظمهم من الشباب".

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ويرى الخبراء أن الاهتمام بهذه الفئة يكتسب أهمية خاصة، حيث يؤدي تفشي الفيروس بين هؤلاء الموزعين الصامتين إلى إغلاق المدارس والجامعات في جميع أنحاء البلاد ويهدد المجتمعات المحيطة بهم.

وذهب الخبراء في توصيتهم إلى أن أفضل طريقة لحماية كبار السن هي السيطرة على انتشار المرض بين الموزعين الصامتين للفيروس من الشباب.

وأشاروا إلى أن ما يصل إلى 40% من أولئك الذين يحملون الفيروس، لا تظهر عليهم أي أعراض على الإطلاق.