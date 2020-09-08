ما سر استهداف كورونا للمسنين؟ علماء يكشفون

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت بيانات صحية، أن كبار السن، أكثر عرضة من غيرهم للوفاة بفيروس كورونا المستجد، مقارنة بمن تقل أعمارهم عن 40 عاما.



وتشير الأدلة التقليدية إلى أن ذلك بسبب أن المسنين يشكلون النسبة الأكبر من المصابين بأمراض مثل السكري وضغط الدم واضطرابات الرئة.

لكن بعض العلماء ينبهون إلى عامل صحي آخر يزيد من عرضة الشخص المسن للمضاعفات عند الإصابة بالعدوى، وهو شيخوخة الجهاز المناعي لدى الإنسان.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن خلايا جهاز المناعة لدى الإنسان تشهد تغيرا كبيرا مع مرور عقود من الزمن، فتصبح على درجة كبيرة من التعقيد.

وبسبب هذه التغييرات، يتجاوب الجهاز المناعي لدى الشخص المسن، على نحو غير متناسب، فإما أنه يبالغ في التصدي للعدوى، فيؤدي إلى عدد كبير من التهابات، أو أنه يتأخر كثيرا عن التفاعل مع الخطر المحدق بالجسم مثل دخول الفيروس، وعندئذ، يصبح الطريق سالكا أمام المرض.





وقال باحثون يدرسون شيخوخة الجهاز المناعي، إن فهم هذه التغييرات لن يساعد فقط على فهم تأثير العمر، بل سيعين أيضا على وضع سياسات أفضل في مجال لقاحات وأدوية مرض "كوفيد 19" مستقبلا.

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وتمت الإشارة إلى دور شيخوخة الجهاز المناعي في دراسة منشورة بمجلة "ساينس"، وشارك فيها الباحث المختص في علم المناعة بكلية لندن الجامعية، آرني أكبر.

وأشار العلماء إلى أنه حينما يتمكن فيروس ما من اختراق جسم الإنسان، فإن الخلايا المناعية تكون في الصفوف الأمامية لمواجهته، إما بشكل طفيف أو بشدة.





ولا تكتفي الخلايا الأولى بهذا الدور، بل تقوم أيضا بإخطار الخلايا الأخرى حتى تكون في أهبة الاستعداد لمقاومة "العدو الخارجي"، وحين يحصل هذا التجاوب، يقع الالتهاب من أجل التغلب على العدوى.

وفي هذه اللحظة، يقوم ما يعرف بـ"الجهاز المناعي الفطري وغير المتخصص" بالمساهمة في التصدي للعدوى، عبر التخلص من الخلايا المتضررة والبروتينات التي لا تستطيع أداء مهامها، وتستمر هذه المهمة حتى عندما يكون الجسم خاليا من الفيروس.

أما في حالة الأشخاص المسنين، فإن الجهاز المناعي يصبح غير قادر على التخلص من هذه "الفضلات" لأن حجمها يزداد على نحو ملحوظ، وفقا للباحث المختص في علم المناعة، إريك فيردين.