شكرا لقرائتكم خبر عن هل النوم على أريكة أثناء العمل بالمنزل أفضل صحيا من الجلوس على مكتب؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعرف جميعاً أن الجلوس لفترات طويلة ضار للصحة، وتشير الدراسات إلى أن الجلوس يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والوفيات ومرض السكري من النوع الثاني والسرطان، ولكن مع انتشار فيروس كورونا وعمل الكثيرين من المنزل وقضاء وقت أطول في المنزل زاد هذا الأمر من الجلوس لفترات طويلة. لذا يتساءل البعض: هل الاستلقاء على أريكة أثناء العمل من المنزل أفضل من الجلوس بشكل مستقيم على مكتب طوال اليوم؟

وبحسب موقع "ميديكال" فإن الاستلقاء أو النوم على أريكة أثناء العمل ليس أفضل من الجلوس بشكل مستقيم على مكتب، لأنك في كلا الأمرين تجلس بدون بذل أي مستوى من النشاط البدني وفي نفس الوقت فجسمك ينام وعقلك مستيقظاً وبالتالي لا تحصل على فوائد النوم أيضاً.

هل يساعد النشاط البدني في تقليل التأثير السلبي للجلوس والقضاء عليه؟

استعرضت دراسة أجريت عام 2016 بيانات من أكثر من مليون رجل وامرأة.. أولئك الذين جلسوا كثيرًا ولم يكن لديهم نشاط بدني معتدل أو قوي، كانوا أكثر عرضة للوفاة من جميع الأسباب.وأولئك الذين جلسوا قليلاً ، وكان لديهم مستويات عالية من النشاط البدني المعتدل أو القوي، كان لديهم أقل خطر.

ومع شخص يجلس كثيرًا ولكنه يشارك أيضًا في الكثير من النشاط البدني؟ تظهر النتائج أن خطر الوفاة ينخفض ​​طالما زاد النشاط البدني، بغض النظر عن وقت الجلوس لكن أفضل طريقة هي مستويات عالية من النشاط ، مستويات منخفضة من السلوك المستقر أو الجلوس.

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ما مقدار النشاط البدني الذي تحتاجه يوميا؟

التقدير الحالي هو 60 إلى 75 دقيقة في اليوم من النشاط المعتدل، أو 30 إلى 40 دقيقة من النشاط القوي؛ قم بواحد على الأقل من الاثنين.

حركات الجسم التي تتطلب إنفاقًا للطاقة، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية أي حركة أثناء العمل مهمة، سواء كانت أعمالًا منزلية أو تمشي في جميع أنحاء الحي تبدأ الفوائد التي تحصل عليها من هذا النشاط على الفور لا يهم إذا كنت صغيرًا جدًا أو كبيرًا في السن أو إذا كنت تعاني من إعاقات مزمنة.

أما التمرين هو نوع من النشاط البدني، منظم لتحسين المرونة والتوازن والسرعة، إلى جانب اللياقة البدنية للقلب والعضلات إنه أحد أفضل الأشياء التي يمكنك القيام بها لتحسين صحتك ونوعية حياتك.

تشمل الفوائد انخفاض مخاطر الوفاة من جميع الأسباب: أمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري من النوع 2 والسرطان والسمنة وارتفاع ضغط الدم وهشاشة العظام. ستكون صحة دماغك أفضل ، وربما تكون كافية للمساعدة في درء الاكتئاب والقلق والخرف والزهايمر. وسيتحسن نومك.

النشاط البدني والنوم الجيد يسيران جنبًا إلى جنب والنشاط المعتدل إلى القوي يتيح لك النوم بشكل أسرع والحصول على نوم أكثر عمقًا ؛ يقلل النعاس أثناء النهار.