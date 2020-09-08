شكرا لقرائتكم خبر عن 5 طرق طبيعية تساعد فى تعزيز الصحة العقلية وتخفيف القلق بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جلبت جائحة فيروس كورونا العديد من التحديات، لقد كان الناس يعانون جسديًا وعقليًا، أدى الإغلاق إلى تعطيل نمط الحياة المعتاد لكثير من الناس وعانى البعض الآخر من تأثير سلبي عليهم، إن تنظيم الصحة الجسدية الجيدة ، وتعزيز المناعة ضد الفيروس ، طغى على الحفاظ على صحة نفسية سليمة على عكس ما يقوله الناس عن العقل السليم في الجسم السليم ، فقد حان الوقت للأولويات على حد سواء.

ووفقا لتقرير لصحيفة TIME NOW NEWS فإن التعرف على أعراض مشاكل الصحة العقلية الشائعة مثل القلق والاكتئاب ، يمكن أن يساعد وجود بعض الطرق الطبيعية لتعزيز الصحة العقلية أو العلاج المكمل.

5 طرق طبيعية لتعزيز الصحة النفسية أثناء كورونا

التأمل: الهدف الرئيسي من التأمل هو تصفية الذهن من الأفكار والسماح له بالاسترخاء لقد أثبت التأمل أنه أحد أكثر الطرق فعالية لمكافحة مشاكل الصحة العقلية هذا لأن التأمل يساعد العقل على الاسترخاء وزيادة وعيه. زيادة قوة التركيز هي نتيجة رائعة أخرى لها.

التدليك: يمكن أن يساعد التدليك في تقليل توتر العضلات ، وتحسين المرونة ، وتحسين الدورة الدموية ، وتخفيف الألم الناتج عن الإصابات هذا يجعلها واحدة من أكثر الأنشطة المريحة ، مما يجعلها طريقة رائعة لتحسين مزاجك.

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ممارسة التمارين الرياضية بانتظام: يقال إن التمارين لها العديد من الآثار الإيجابية على الدماغ، يساعد على رفع مستوى الإندورفين وتنظيم نشاط المخ وهذا بدوره يساعد في تحسين الحالة المزاجية إن جعل ممارسة الرياضة عادة منتظمة يمكن أن يزيل كميات هائلة من التوتر.

الغذاء الجيد: إن تزويد الجسم بالتغذية السليمة هو أفضل شيء يمكنك القيام به للحفاظ على صحته. يلعب الطعام دورًا مهمًا في رفع الحالة المزاجية يمكن أن يساعد النظام الغذائي الصحي في التحكم في مستويات القلق ، وتعزيز الحالة المزاجية ، وتعزيز القوة البدنية للجسم.

الحصول على نوم مناسب: وفقًا لأخصائي الصحة، يجب أن يحصل البشر على ما لا يقل عن 7-9 ساعات من النوم يوميًا من أجل الحفاظ على أداء أجسامهم بكفاءة يمكن أن يؤدي الحرمان من النوم إلى العديد من المخاطر الصحية. يمكن أن يؤدي الأداء المعرفي غير الفعال أيضًا إلى سقوط الشخص في الاكتئاب لذلك ، يجب على المرء أن يحاول الحصول على قسط كافٍ من النوم كل يوم.