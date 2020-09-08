هل اقتربت نهاية كورونا..لقاح “أمريكي ألماني” خلال شهر

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 09:18 مساءً - منذ 21 دقيقة

يزداد تفشي فيروس كورونا في مختلف أنحاء العالم لحظة تلو الأخرى ، ولم يتوفر بعد أي علاج يمكن أن يقضي على الفيروس وكل ما نسمعه فقط عن تجارب واعدة وتوقعات بعضها متشائمة عن طول فترة الوصول إلى لقاح فعال ضد كورونا.

ولكن بارقة أمل ، أعلن عنها أوغور شاهين، الرئيس التنفيذي لشركة “Biontech”، إن اللقاح الجديد الذي يعملون على تطويره لمكافحة فيروس كورونا المستجد يتمتع بمواصفات ممتازة، مضيفاً أن اللقاح “شبه مثالي”.

وقال شاهين في مقابلة مع شبكة “CNN” إن التعاون الصيدلاني بين الولايات المتحدة وألمانيا من خلال شركتي “Pfizer” و”Biontech” قادر على جعل لقاح ضد فيروس كورونا المستجد جاهزاً للموافقة التنظيمية بحلول منتصف أكتوبر/تشرين الأول.

وأضاف: “أنا أعتبر هذا اللقاح بمثابة لقاح قريب من الكمال، وله مواصفات شبه مثالية”.

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وأوضح شاهين: “يمنحنا هذا الكثير من الثقة، إلى جانب فهم طريقة العمل، مع بيانات السلامة الآتية من هذه التجربة التي تُعد قيد التنفيذ”، موكداً: “نعم، نحن نؤمن أن لدينا منتجاً آمناً، ونعتقد أننا سنكون قادرين على إظهار الفعالية”.

وقال شاهين إنه يعتقد أن الموافقة على الاستخدام الطارئ ستُمنح بسرعة من قبل السلطات التنظيمية.

وما زالت المحاولات قائمة لابتكار لقاح للوباء القاتل، وقد أعلنت وزارة الصحة الروسية، مساء أمس الاثنين، إطلاق الدفعة الأولى من اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا المستجد للتداول العام، ومن المتوقع أن يتم تسليم اللقاح إلى المناطق قريبًا.

وقالت الوزارة في بيان: “سيتم إطلاق الدفعة الأولى من اللقاح الروسي الجديد ضد فيروس كورونا المستجد، الذي تم تطويره في مركز “غاماليا” بدعم من صندوق الاستثمار المباشر الروسي، بعد قيام هيئة حماية المستهلك الروسية بالتأكد من جودته، للتداول العام”.

ولفت البيان إلى أنه سيتم تسليم الدفعات الأولى من اللقاح إلى المناطق في المستقبل القريب.