الصين تعلن اجتياز امتحان كورونا.. وتكرم 4 أبطال

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الصين، الثلاثاء، أنها اجتازت بنجاح امتحان مكافحة فيروس كورونا المستجدّ الذي ظهر على أراضيها أواخر العام 2019، قبل التفشي في كافة أنحاء العالم، حيث يواصل انتشاره مع ارتفاع عدد الإصابات في أوروبا.



وقال الرئيس الصيني شي جين بينغ "لقد قدنا معركة كبيرة ضد الوباء تبيّن أنها صادمة لنا جميعا. لقد اجتزنا اختبارا تاريخيا واستثنائيا وشاقا للغاية".

ووزّع شي، الثلاثاء، جوائز على أربعة "أبطال" من الطواقم الطبية أمام مئات المدعوين الذين كانوا يضعون الكمامات خلال حفل في قصر الشعب في بكين.





ووفقا لوكالة أنباء الصين "شينخوا"، حصل خبير الأمراض التنفسية الشهير تشونغ نان شان على وسام الجمهورية وهو أعلى شرف على مستوى الدولة.

وتم منح لقب الشرف الوطني، "بطل الشعب" ، لثلاثة متخصصين طبيين بارزين آخرين هم:

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- تشانغ بوه لي، خبير الطب الصيني التقليدي الذي ترأس أعمال البحوث لبرنامج علاج (كوفيد-19) الذي يدمج بين الطب الصيني التقليدي والطب الغربي.

- تشانغ دينغ يوي، رئيس مستشفى جينينتان المخصص لعلاج حالات الإصابة المؤكدة بـ(كوفيد-19) في مدينة ووهان.

- تشن وي، عالمة الطب العسكرية التي حققت منجزات رئيسية في البحوث الأساسية المتعلقة بوباء (كوفيد-19) وتطوير لقاح ودواء واق.

وتسجّل الصين رسمياً 4634 وفاة بـ(كوفيد-19) وقد احتوت السلطات المرض في البلاد بشكل واسع.