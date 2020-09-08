شبح كورونا يهدد مدارس بريطانيا.. إغلاق وعزل ذاتي

أبلغت عشرات المدارس في شتى أنحاء إنجلترا وويلز بحالات تفشي فيروس كورونا المستجد، ما دفع بعضها لإعادة إغلاق أبوابها مجددًا، فيما أجبرت أخرى عددا من التلاميذ والموظفين المصابين بالفيروس على عزل أنفسهم بالمنزل.

وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية أنه بعد أسبوع من بدء عودة الأطفال إلى الفصول المدرسية لأول مرة منذ الإغلاق في مارس/آذار الماضي، تكافح عدد من المدارس في شتى أنحاء المملكة المتحدة للتغلب على حالات تفشي كورونا.



في مدينة ليفربول، يخضع ما يقدر بـ200 تلميذ و21 موظفًا لعزل ذاتي، بعدما جاءت نتائج فحوصاتهم إيجابية لفيروس كورونا الجديد بخمس مدارس في المدينة.





أما في مقاطعة سوفولك، فقد جاءت نتائج فحوصات 5 معلمين إيجابية للفيروس، مما اضطر المدرسة لإغلاق أبوابها.

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وفي ميدلاندز، جاءت نتيجة فحص مدرس بإحدى المدارس التي زارها رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مؤخرا، إيجابية للإصابة بالفيروس.



وفي عدد من المناطق، تتضمن: برادفورد، ولانكشير، ومانشستر، ونتينجهام، وليستر، جاءت نتائج عدد من التلاميذ والموظفين إيجابية، ما دفع المدارس لإجبار المصابين بالفيروس على الخضوع لعزل ذاتي في المنزل.





وقال ستيوارت كيبل، مدير الصحة العامة بمجلس مقاطعة سوفولك: "من المفهوم أن هذه الأنباء قد تقلق الآباء في شتى أنحواء سوفولك، لكن من المهم أن نتذكر أن خطر التقاط الأطفال لعدوى (كوفيد-19) لايزال ضئيلا".

وذكر الاتحاد الوطني للتعليم أنه بالرغم من أن الاضطراب الناجم إخضاع عدد من التلاميذ والموظفين لعزل ذاتي كان "حتميا"، فإن هناك حاجة لمزيد من التخطيط لمواكبة المدارس لحالات التفشي.