شكرا لقرائتكم خبر عن «سامسونج» تفوز بطلبية توريد معدات شبكات لـ«فيرايزون» بـ6.6 مليار دولار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

وفقا لبلومبرج، استطاعت سامسونج الفوز بعقد ضخم بقيمة (6.6 مليار دولار) في الولايات المتحدة الامريكية لتوفير معدات وحلول خاصة للشبكات من الجيل الخامس 5G وذلك لصالح عملاق الاتصالات فيرايزون Verizon، هذا العقد يمتد حتى ديسمبر 2025.

تمثل هذه الصفقة أحد اكبر صفقات سامسونج في شبكات الجيل الخامس 5G وذلك منذ ان قررت ان تدخل هذا المجال منذ سنوات لمنافسة نوكيا واريكسون وهواوى التي في نفس الوقت تكافح من اجل بقاءها في السوق الامريكية بل وعلى مستوى العالم في شبكات الجيل الخامس بشكل خاص وباقى منتجاتها الاخرى بعد ان قررت الولايات المتحدة فرض عقوبات عليها وحث حلفاءها على استبعادها ايضا من جميع الانشطة المتعلقة الخاصة بالاتصالات خاصة تلك المتعلقة بشكبات الجيل الخامس بدعوى الحماية والامان في معركة يصفها البعض بانها سياسية اكثر منها تقنية.