شكرا لقرائتكم خبر عن «مايكروسوفت» توقف دعم «أدوب فلاش بلاير» على جميع أنظمتها نهائيًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قبل عدة أعوام وتحديدا في يوليو 2017 اعلنت مايكروسوفت بالتنسيق مع شركة أدوب Adobe انهما ستوقفان دعم أدوب فلاش بلاير Adobe Flash Player بنهاية ديسمبرعام 2020.

لتعود وتؤكد مايكروسوفت على هذا الموعد مرة أخرى وان البرنامج لن يتلقى أي دعم بعد هذا التاريخ على المتصفحات الخاصة بها كانترنت اكسبلورر بجميع اصدارته ومايكروسوفت ايدج بما فيهم الاصدر الجديد المبنى على كروميوم على جميع انظمتها وبالنسبة للمؤسسات يمكن اضافته كاضافة خارجية plug-in من ادوب ولكن لن يحصل على دعم مايكروسوفت وفي صيف عام 2021، ستتم إزالة جميع ما يتعلق بالبرنامج كبرمجة التطبيقات وسياسات المجموعة وواجهات المستخدم.

جدير بالذكر ان مشغل الفلاش الخاص بأدوب يعتبر برنامج قديم وبدأ في الاندثار وعانى العديد من الثغرات الامنية وبدأ يقل استخدامه بشكل كبير بسبب انخفاض استخدام هذه التكنولوجيا وتوفر خيارات أفضل وأكثر أمانًا مثل HTML5 وWebGL وWebAssembly.