شكرا لقرائتكم خبر عن النظام الغذائى الصحى يحميك من الإصابة بالسكري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توصلت دراسة كبيرة إلى أن عدد الأشخاص المصابين بمقدمات مرض السكري (مرحلة ما قبل السكري) والذين يصابون بالمرض الكامل قد انخفض إلى النصف خلال العقدين الماضيين بعد اتباع نظام غذائي صحي وممارسة المزيد من التمارين الرياضية، وهذا يعد دليلاً على أن النظام الغذائي يمكن أن يتغلب على مرض السكري، بحسب ما ذكرت جريدة "ديلي ميل" البريطانية.

كما كشفت الدراسة أيضًا تزايد أعداد المصابين بمرحلة ما قبل السكري - الذين يعانون من ارتفاع السكر في الدم والتي لم تصل إلى مستويات مرض السكر.وجد الباحثون أن النسبة المئوية ممن أصيبوا بمرض السكري من النوع الثاني انخفضت من 8٪ إلى 4٪ بين عامي 2000 و 2014.

تشير التقديرات إلى أن حوالي 5 ملايين شخص في المملكة المتحدة يعانون من مرحلة ما قبل السكري، والمعروف باسم فرط سكر الدم غير السكري عادة ما تكون بدون أعراض ولكن غالبًا ما تكون بسبب السمنة.

وترتبط المستويات المرتفعة بأن بريطانيا لديها واحدة من أعلى معدلات السمنة في أوروبا، حيث يعاني اثنان من كل ثلاثة بالغين من زيادة الوزن أو السمنة.

يشير الباحثون في جامعة مانشستر إلى أن الانخفاض في أولئك الذين يصابون بالمرض الكامل هو نتيجة لتدخلات مثل برنامج الوقاية من مرض السكري الذى تضعه هيئة الصحة البريطانية.

ويحدد هذا الأشخاص المعرضين لخطر كبير ويحيلهم إلى برنامج تغيير السلوك الذي يشجعهم على تناول طعام أكثر صحة وممارسة الرياضة أكثر.

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كما يوصف لبعض المرضى عقار ميتفورمين، وهو علاج شائع لمرض السكري من النوع الثاني.

درس الأكاديميون بيانات عن 148363 شخصًا في المملكة المتحدة يعانون من مقدمات السكري لمعرفة مدى سرعة تطويرهم لمرض السكري من النوع 2.

من عام 2000 إلى عام 2015 ، أصيب 1.6 % بالمرض بعد شهر ، و 4.2 في المائة بعد ستة أشهر و 20.4 % بعد أربع سنوات.

قالت الدراسة التي نُشرت في مجلة BMJ Open Journal إن تشخيص ما قبل السكري أصبح أكثر شيوعًا بمرور الوقت، حيث ارتفع من 0.07 % من السكان في عام 2000 إلى 1.85 % في عام 2015.

لكن تحول عدد أقل إلى مرض السكري من النوع 2 ، حيث انخفض المعدل السنوي من 8 % في عام 2000 إلى 4%في عام 2014.

قال الدكتور راثي رافيندراراجاه، من جامعة مانشستر: "لسنا متأكدين من السبب ولكننا نشك في أنه عمل وقائي جيد وتغيير تعريفات فرط سكر الدم غير السكري هذه العينة كبيرة بما يكفي لتقديم تمثيل جيد لما يجري ".

هناك 3.4 مليون مريض يعانون من مرض السكري من النوع 2 في إنجلترا وحوالي 200 ألف تشخيص جديد كل عام.

وقالت هيئة الخدمات الصحية الوطنية، الأسبوع الماضي ، إن الآلاف منهم سيُعرض عليهم نظام غذائي يومي يحتوي على 800 سعر حراري لمدة ثلاثة أشهر في محاولة للوقاية من مرض السكر الكامل.