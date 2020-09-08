شكرا لقرائتكم خبر عن تدليك الالتهابات بدلًا من خدشها يساعد على تخفيف الألم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يزعم الباحثون أن فرك المنطقة المصابة بالتهاب أو ألم بدلاً من حكها يمكن أن يخفف من التهيج بسرعة أكبر، لأنه ينشط مسارًا مهدئًا من الحبل الشوكي، حيث قام علماء من كلية الطب بجامعة ميامي ميلر بالتحقيق في المسارات العصبية وراء أشكال "تخفيف الحكة" بما في ذلك الفرك والخدش.

وحسب ديلى ميل البريطانية قال الفريق إنه يجب على الأشخاص التوقف عن الحك والبدء في فرك الجلد من أجل تنشيط "مسار" مضاد للحكة في الحبل الشوكي يهدئ الإحساس بالتهيج، التمسيد أو الفرك لتخفيف الحكة يمكن أن يقلل أيضًا من خطر إتلاف الجلد ، خاصة في المناطق الحساسة مثل العينين .

يؤدي التمسيد أو فرك الحكة إلى سلسلة من الأحداث داخل الجسم بما في ذلك إطلاق الخلايا العصبية في النخاع الشوكي التي تخفف من التهيج وتهدئة الجلد، كجزء من الدراسة ، أثار الباحثون الحاجة إلى الحكة في فأر ثم راقبوا الخلايا العصبية لأنها تخفف هذه الحكة بسكتة دماغية.

سجل فريق من جامعة ميامي الاستجابة الكهربائية من الخلايا العصبية للقرن الظهري في النخاع الشوكي أثناء قيامهم بضرب أقدام الحيوانات، تقع القرون الظهرية في الجزء الخلفي من النخاع الشوكي وتشكل المادة الرمادية المركزية التي تشكل شكلين للذراع ومرتبطين بكل من اللمس والحكة.

Advertisements

قال الباحثون إن العصبونات تنشط في كثير من الأحيان مع إصابة الفئران بجلطة وأقل بعد انتهاء السكتة الدماغية، تتوافق الزيادة مع اللمس الإضافي ، وليس زيادة الحكة ، بينما يتوافق الانخفاض مع تخفيف الحكة ، وفقًا لمؤلفي الدراسة، قال مؤلفو الدراسة إن نفس الانخفاض يمكن رؤيته عندما قام الفريق بتحفيز الخلايا العصبية التي تعمل باللمس مباشرة تحت الجلد.

ومع ذلك ، فإن تثبيط كل من الخلايا العصبية الحسية ونوع فرعي من الخلايا العصبية الداخلية المضادة للحكة في النخاع الشوكي فشل في تقليل الاستجابة من الخلايا العصبية للقرن الظهري، قال الفريق إن تنشيط الخلايا العصبية الحسية منع الفئران من الخدش.

تظهر النتائج أن التمسيد يطلق سلسلة من الخلايا العصبية الحسية تحت الجلد والتي تنشط الخلايا العصبية الداخلية المضادة للحكة في الحبل الشوكي، وقال العلماء إن هذا يؤدي إلى تقليل النشاط العصبي للقرن الظهراني وتخفيف الحكة.

تقع القرون الظهرية في الجزء الخلفي من النخاع الشوكي وتشكل المادة الرمادية المركزية التي تشكل شكلين للذراع ومرتبطين بكل من اللمس والحكة.

قال المؤلفان: (فلك الجلد ومسكه معروف بتخفيف الحكة). يشيع استخدام فرك الجلد أو تمسيده لتخفيف الحكة في المناطق الحساسة مثل العينين أو الأنف ، كما يستخدمه كثيرًا مرضى الحكة المزمنة.

لقد بحثنا في الآليات الكامنة وراء تثبيط الحكة باللمس عند الفئران، يؤدي ضرب الجلد إلى تقليل نشاط الخلايا العصبية الشوكية المستجيبة للحكة، ولقد افترضنا أن المحفزات الميكانيكية غير الضارة من شأنها أن تمنع إشارات الحكة في النخاع الشوكي.