شكرا لقرائتكم خبر عن شركات الأدوية تتعهد بالأمان قبل التسرع فى إنتاج لقاح فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع كبار مصنعي لقاحات فيروس كورونا لتوقيع خطاب مفتوح يتعهدون فيه بأن لقاحات كورونا القادمة ستكون آمنة، وتعهدت 9 شركات أدوية عملاقة من مطوري اللقاحات- بما في ذلك Johnson & Johnson GlaxoSmithKline و Pfizer و Moderna Inc - أنهم لن يقدموا هذه اللقاحات للجمهور إلا بعد أن أثبتت الاختبارات أنها آمنة.





وجاء في الرسالة، التي نشرها موقع بلومبرج وجريدة مترو البريطانية ما يلي: "من أجل مصلحة الصحة العامة ، نتعهد بأن نجعل دائمًا سلامة ورفاهية الأفراد الذين تم تطعيمهم على رأس أولوياتنا، حتى تتم حماية الأشخاص في البلدان النامية أيضًا.

وقالوا إن اللقاحات ستلبي متطلبات إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA- الهيئة الحكومية التي تسمح بإصدار جميع العلاجات الطبية - مما يمهد الطريق لإجراءات مماثلة في جميع أنحاء العالم.

و تم نشر الرسالة وسط مخاوف من تسييس نماذج أولية للقاحات قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة في 3 نوفمبر.

وكان تعهد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بإطلاق لقاح واحد على الأقل بحلول نهاية أكتوبر، على الرغم من التحذيرات أن 2021 هو الأفضل لإنتاج لقاح آمن.

يذكر أن التجارب على لقاحات فيروس كورونا المحتملة تسير بشكل جيد، مع شركة Moderna Inc - التي يتم تطوير حققتها mRNA-1273 بالتعاون مع حكومة الولايات المتحدة - من بين اللقاحات المحتملة في تجارب المرحلة النهائية.

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أجلت شركة Moderna تلك المرحلة الثالثة من التجارب لمدة أسبوع واحد للعثور على المزيد من المتطوعين من الأقليات، بعد أن تبين أن فيروس كورونا يصيب ويقتل ذوي البشرة السمراء واللاتينيين والآسيويين بشكل غير متناسب.

وقال العلماء الذين يعملون على اللقاح إنها تحقق أداءً أفضل مما توقعوه/، حيث تجري تجربة واسعة النطاق على 30 ألف شخص حاليًا لتحديد أي آثار جانبية خطيرة محتملة.

وقالت شركة Rival Pfizer إن البيانات من تجربتها النهائية قد تكون متاحة الشهر المقبل.

تتقدم الشركات المصنعة الأخرى في جميع أنحاء العالم بسرعة في تجاربها الخاصة، حيث يأمل الخبراء أن تنجح التجارب المتعددة في زيادة توافر اللقاحات.

عادةً ما يستغرق تطوير اللقاحات سنوات ، ولكن تم استخدام تقنيات علمية جديدة لتكثيف تطوير لقاحات فيروس كورونا في فترة عدة أشهر.

يقول العلماء إن اللقاح قد لا يحمي المتلقين تمامًا من الإصابة بفيروس كورونا ، ولكنه قد يجعل الفيروس أقل خطورة على شخص مصاب به.

أصاب فيروس كورونا 27.3 مليون شخص في جميع أنحاء العالم ، بينهم 6.3 مليون في الولايات المتحدة وتوفى ما مجموعه 893000 شخص في جميع أنحاء العالم ، وتم تسجيل 189000 من تلك الوفيات في الولايات المتحدة.