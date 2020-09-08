وصفات طبيعية تقضي على الكرش نهائياً.. تعرف عليها

الثلاثاء 8 سبتمبر 2020

الكرش من المشاكل التي يواجهها الكثير وتؤثر بالسلب على أمور كثيرة في الحياة وهو بروز في البطن نتيجة لتراكم كميات زائدة من الدهون مع زيادة وتضخم في حجم الخلايا الدهنية في هذه المنطقة وغالبا ما يكون الكرش مصحوبا بزيادة في الوزن بشكل عام.



ومن أسباب بروز الكرش العادات الغذائية الخاطئة، وتناول المزيد من الطعام بأوقات غير منتظمة، وعدم شرب كمياتٍ كافية من المياه، والتعرض للضغط الشديد والتوتر، وغالباً ما يرافق ظهور الكرش مشكلةً في زيادة الوزن، ويمكن التخلص من هذه المشكلة باتباع حميةٍ غذائية، وممارسة التمارين الرياضية.

فوائد الليمون والكمون للتخلص من الكرش

يعتبر شراب الليمون والكمون من أهمّ الوصفات للتخلص من الكرش، وتتلخص فوائده في أنّه:

يحسّن عملية الهضم، وامتصاص المواد الغذائية بطريقة جيدة.

يمنع تخزين الدهون في الجسم وخصوصاً في منطقة البطن.

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يعالج مشكلة الإمساك عند تناوله يومياً.

يقلل مستوى الدهون، وينظم مستوى الكولسترول في الدم.

يحفز حرق الدهون بصورةٍ أسرع وخاصةً في منطقة البطن.

يخلصك من انتفاخ البطن، وعلاج احتقان الحلق بصورةٍ كبيرة

وصفات الليمون والكمون للتخلص من الكرش

تمزج ملعقة كبيرة من حبوب الكمون مع شرائح ليمونة واحدة، في لترٍ من الماء المغلي، وتترك مدّة 60 دقيقة، ثمّ تصفى وتشرب بعد تناول الطعام بـ 30 دقيقة، وذلك بمقدار 3-4 أكواب في اليوم.

تمزج ملعقة من بذور الكمون مع كوبٍ من الماء المغلي وتحرك جيداً، ثمّ تقطع ليمونة وتضاف مع قشرها وبذورها إلى الكمون والماء، ثمّ يغطى المزيج الناتج ويترك مدّة 12 ساعة، ثمّ يصفى ويشرب يومياً على الريق.

يخلط ربع كوب من الكمون المطحون مع ربع كوب من قشر الليمون المجفف والمطحون وربع كوب من الشمر المطحون، ويوضع الخليط في علبة محكمة الإغلاق، ثمّ يؤكل منه بمقدار ملعقة صغيرة يومياً قبل الغداء والعشاء.