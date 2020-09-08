شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: 6 نصائح للحفاظ على مستوى ضغط دم طبيعي (إنفوجراف) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

وجهت وزارة الصحة، مجموعة من النصائح للوقاية من ارتفاع ضغط الدم والحفاظ على مستوى ضغط دم طبيعي.

وقالت الصحة، في إنفوجرافيك توعوي عبر حساب “عش بصحة”: ردا على سؤال “كيف تحافظ على مستوى ضغط دم طبيعي؟ وذلك من خلال ما يلي:

– تناول طعام صحي غني بالفواكه الطازجة والخضروات، والحبوب الكاملة والبروتينات

– قلل من الطعام الفني بالدهون المشبعة

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– قلل من تناول ملح الطعام بحيث لا يتجاوز 5 غرام يوميا (ملعقة شاي صغيرة)

– تابع قياس ضغطك بانتظام

– تجنب التدخين لأنه مضر بالأوعية الدموية ويقسي الشرايين

– مارس الرياضة بقدر 150 دقيقة بالأسبوع