شكرا لقرائتكم خبر عن «جوجل» يطلق تطبيقًا مجانيًا لتحسين مهارات الأطفال في القراءة باللغة العربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يبحث الكثير من العائلات عن طرق لتحسين مهارات أطفالهم اللغوية، وينعكس ذلك بشكل ملحوظ في الطلب المتزايد على إضافة اللغة العربية؛ لذلك أطلقت جوجل تطبيق مجاني Read Along، يعمل على نظام التشغيل Android، ويوفّر تجربة تفاعلية ممتعة لمساعدة الأطفال من عمر الخامسة على تحسين مهاراتهم في القراءة باللغة العربية، وذلك بمساعدة رفيقة افتراضية داخل التطبيق اسمها «ضياء».

وقالت جوجل: «لقد لمسنا تطوّرًا ملحوظًا في مستوى القراءة لدى الأطفال منذ إطلاق التطبيق بلغات أخرى في بداية العام، حيث حقّق الأطفال ممّن يقرؤون أقل من 45 كلمة بشكل صحيح في الدقيقة تحسنًا بين 35 و85 بالمئة في القراءة بصوتٍ عالٍ بعد استخدام التطبيق لمدة 100 دقيقة على مدار أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع».

ويتميّز تطبيق Read Along بأنّه لا يتطلّب الاتصال بشبكة الإنترنت بعد تنزيله، ويستخدم تقنية Google للتعرّف على الكلام لمشاركة القراء الصغار ملاحظات مرئية وشفهية أثناء قراءتهم الكتب المتوفرة من مختلف أنحاء العالم. يتعلم الأطفال القراءة بمساعدة رفيقة القراءة الافتراضية «ضياء» التي تقرأ أولاً ثمّ تستمع إلى أداء الأطفال في الوقت الفعلي، وتعطيهم ملاحظات إيجابية ومشجّعة أثناء قراءتهم مثلما يفعل الأهل والمعلّمون.

ويستطيع الأطفال أيضًا النقر على صورة «ضياء» في أي وقت لتكرر لهم لفظ كلمة أو جملة معيّنة.

والمفاجأة في نسخة التطبيق العربية أنّ المكتبة ستضم سلسلة من القصص المبتكرة التي أنشئت داخليًّا في Google خصيصًا لمستخدمي Read Along.

القصة الأولى من هذه السلسة متوفرة بعنوان «كوكو ذاهب إلى الحفلة» وهي تركّز على قيم هامة في عالمنا اليوم مثل الصداقة والتعاطف والمثابرة، وسوف تليها قصص مبتكرة أخرى بمبادرة من Google على التشجيع على الكتابة والتأليف والتعبير باللغة العربية.

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ويقدّم تطبيق Read Along اقتراحات مخصّصة لكل طفل بالاستناد إلى مستوى تقدّمه، ويتضمّن برامج تشجّع الأطفال على جمع النجوم والشارات والاستمتاع بألعاب تعليمية تحفّزهم على قراءة المزيد.