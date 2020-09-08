شكرا لقرائتكم خبر عن أدلة جديدة تؤكد: الطعام مصدر غير محتمل لانتقال عدوى كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال فريق من العلماء والخبراء في مجال تلوث الطعام إنه من غير المرجح أن يكون الطعام مصدراً لانتقال فيروس كورونا، حيث نظرت اللجنة الدولية للمواصفات الميكروبيولوجية للأغذية (ICMSF) في الدليل على أن الفيروس التاجي قد ينتقل على الطعام أو في عبواته ووجدت القليل جدًا من الأدلة على ذلك، وفقاً لموقع "CNN" الأمريكي.

وتعكس نتائج الدراسة تقريرًا سابقًا من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA أنه لا يوجد خطر حقيقي للإصابة بالفيروس الذي يسبب كوفيد 19 من الطعام أو تغليف المواد الغذائية.

وقالت المنظمة في بيان، إنه حتى الآن، لم يكن هناك أي دليل على أن الطعام أو تغليف المواد الغذائية أو مناولة الطعام مصدر أو طريق انتقال مهم لفيروس كورونا.

وقالوا "لا توجد أغذية يجب اعتبارها خطرة أو تستدعي النظر فيها كناقل محتمل لفيروس كورونا."

وقالوا إنه في حين أنه من الممكن أن يأكل الناس شيئًا ملوثًا بالفيروس وأن يصابوا بهذه الطريقة، إلا أنه لم يسبق أن حدث ذلك.

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ومع ذلك، لا يزال من الحكمة التأكيد على ممارسات النظافة الغذائية الجيدة.

على الرغم أن بعض البلدان قيدت واردات المواد الغذائية، أو اختبرت المنتجات المستوردة، أو طلبت من الشركات أن تعلن أن منتجاتها خالية من فيروس كورونا، يقول المركز الدولي لطب الأمراض الباطنية (ICMSF) إنه لا شيء من هذا ضروري.

وكتبوا: "يجب أن ينصب تركيز شركات الأغذية على حماية العاملين في مجال الأغذية والمستهلكين ورواد المطاعم من الإصابة بالعدوى عن طريق انتشار الفيروس من شخص لآخر".

وبدأ القلق بشأن انتقال الفيروس عبر الأسطح في أواخر مارس بعد دراسة نُشرت في مجلة New England Journal of Medicine.

ما أظهرته الدراسة هو أنه في ظل ظروف معينة في المختبر، والتي من الواضح أنها اصطناعية نوعًا ما ، يمكن اكتشاف الفيروس التاجي تصل إلى ثلاث ساعات في الهباء الجوي، وما يصل إلى أربع ساعات على النحاس، وما يصل إلى 24 ساعة على الورق المقوى و قال جيمي لويد سميث، العالم الذي درس المدة التي قد يظل فيها الفيروس الذي يسبب Covid-19 ، على الأسطح المختلفة: ما يصل إلى يومين إلى ثلاثة أيام على البلاستيك والفولاذ المقاوم للصدأ.

لكن الدراسة لم تأخذ في الحسبان العوامل الأخرى التي يمكن أن تساعد في تعطيل الفيروس، مثل ضوء الشمس أو المطهرات، أو النظر في مستويات مختلفة من الفيروس ، حسبما قال لويد سميث.

يتفق معظم الخبراء على أن أهم شيء هو غسل اليدين، والتباعد الاجتماعي ، وارتداء الأقنعة هي أفضل الطرق لضمان السلامة وانتشار العدوى.