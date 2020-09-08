شكرا لقرائتكم خبر عن اطمن على نفسك.. كيف يتأكد الطبيب من إصابتك بالتهاب الزائدة الدودية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الزائدة الدودية عبارة عن أنبوب صغير يشبه الدودة متصل بالقولون، ويحدث التهاب الزائدة الدودية بسبب انسداد الزائدة الدودية يليه غزو بكتيريا جدار الزائدة الدودية والعلامات، والأعراض الأكثر شيوعًا لالتهاب الزائدة الدودية عند البالغين والأطفال هي ألم البطن، فقدان الشهية، القىء والغثيان والحمى، في هذا التقرير نتعرف على أهم الاختبارات للتأكد من تشخيص طبيبك للزائدة الدودية، بحسب موقع " medicinenet".

تحاليل دم وبول لتشخيص التهاب الزائدة الدودية

يبدأ تشخيص التهاب الزائدة الدودية بتاريخ شامل وفحص بدني غالبًا ما يكون لدى المرضى درجة حرارة مرتفعة، وعادة ما يكون هناك ليونة متوسطة ​​إلى شديدة في أسفل البطن الأيمن.

1-اختبار عدد خلايا الدم البيضاء

عادة ما يرتفع عدد خلايا الدم البيضاء بالعدوى في التهاب الزائدة الدودية المبكر ، قبل ظهور العدوى ، يمكن أن يكون طبيعيًا ، ولكن غالبًا ما يكون هناك ارتفاع طفيف على الأقل حتى في وقت مبكر من العملية.

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لسوء الحظ ، ليس التهاب الزائدة الدودية هو الحالة الوحيدة التي تسبب ارتفاع عدد خلايا الدم البيضاء ويمكن أن تتسبب أي عدوى أو التهاب تقريبًا في أن يكون العدد مرتفعًا بشكل غير طبيعي لذلك ، لا يمكن استخدام عدد خلايا الدم البيضاء المرتفع وحده لتأكيد تشخيص التهاب الزائدة الدودية.

2- تحليل البول

تحليل البول هو فحص مجهري للبول يكتشف خلايا الدم الحمراء وخلايا الدم البيضاء والبكتيريا في البول عادة ما يكون تحليل البول غير طبيعي عند وجود التهاب أو حصوات في الكلى أو المثانة.

قد يكون تحليل البول أيضًا غير طبيعي مع التهاب الزائدة الدودية لأن الزائدة الدودية تقع بالقرب من الحالب والمثانة. إذا كان التهاب الزائدة الدودية كبيرًا بدرجة كافية ، فقد ينتشر إلى الحالب والمثانة مما يؤدي إلى تحليل بول غير طبيعي. ومع ذلك ، فإن معظم مرضى الزائدة الدودية يخضعون لتحليل طبيعي للبول لذلك ، يشير تحليل البول الطبيعي إلى أن التهاب الزائدة الدودية أكثر من مشكلة في المسالك البولية.