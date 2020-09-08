أفكار لكمامات الأطفال تشجعهم على استخدامها

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كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 04:50 مساءً - الكمامة أصبحت من ضروريات الحياة هذه الأيام، ويبدو أنها سوف تستمر لفترة قادمة كأسلوب أو نمط نعتاد عليه، ولذلك فقد أصبح تعود التلاميذ الصغار عليها مشكلة تواجه الأمهات، بالإضافة لأن بعض التلاميذ يتذمرون من ارتداءها لفترات طويلة، وقد رأت " الخليج 365" أن تجمع لك هذه التصاميم الجميلة للكمامات التي تجذب الأطفال والتي نشرتها بعض المواقع على السوشيال ميديا، ومنها الموقع الخاص بشركة ديزني، وكذلك " مايو كلينك" في إطار حرصه على صحة الأطفال كالآتي.
الكمامة القماشية المزينة بالرسوم
ترى منظمة الصحة العالمية أن الأقنعة أي الكمامات المصنوعة من القماش توفر الحماية للتلاميذ أفضل من الكمامة الشفافة، ولو أن البنات يفضلن الكمامة الشفافة.
كمامات من تصميم ديزني
يحب الأطفال كل ما يرتبط بعالم ديزني، ولذلك لا تترددي بتصميم كمامات منزلية مستوحاة من عالم ديزني الخيالي، ويمكن أن تستعيني بالإنترنت لتعلم طريقة تصميمها، ويشارك الطفل في ذلك.
كمامات لأيام الأسبوع
لا يحب الأطفال التكرار والرتين ولذلك يستطيع من يحبون التغيير منهم ارتداء كمامة لكل مناسبة وترتيبها في جدول لأيام الأسبوع.
فأيام السبت قد تكون أيام ممارسة رياضة محببة مثلا وهنا من الممكن ارتداء كمامة مزينة بأشكال كرات أو بألوان نادي الكرة المفضل، وهكذا لباقي أيام الأسبوع حسب التصاميم المرفقة.
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