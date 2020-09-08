كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 04:50 مساءً - كثر الحديث عن إصابة الأطفال في سن المدرسة بما يعرف بفرط الحركة، ولذلك فقد تنسب الأمهات التأخر الدراسي وصعوبات التعلم عند أطفالها لإصابنتهم بفرط الحركة وتشتت الانتباه، ولذلك تقدم لك " الخليج 365" أهم النصائح للتعامل مع الطفل الذي سوف يندمج مع نظام التعليم عن بعد، وكذلك تساعدك على تشخيص حالة طفلك بدقة من خلال اللقاء مع الدكتور سميح الغفري، إستشاري أعصاب أطفال كالآتي. ما هي أعراض فرط الحركة عند الطفل؟ ليست سوء تربية توصلت دراسة أجراها مارك ماهون ومارسا دنكلا، الباحثان بكلية الطب بجامعة جونز هوبكنز، إلى أن نسبة الأطفال المصابين بفرط الحركة ، في الفئة العمرية ما بين 4 و17 عاما، تبلغ 5% على مستوى العالم.

هذا الاضطراب العصبي البيولوجي يحدث عند الأطفال في سن ما قبل المدرسة.

يمكن أن يحدث إختلالاً كيميائياً في الناقلات العصبية بالفص الجبهي في الدماغ، وهذه الناقلات هي التي تسهل على الخلايا تنفيذ عملها للتواصل بينها وبين أطراف الدماغ.

ليس فرط الحركة وتشتت الإنتباه دليلاً على قلة أدب وسوء تربية الطفل.

تظهر على الطفل أعراض عدم التركيز وإستقبال المعلومات.

كما تظهر عليه قلة المشاركات الإجتماعية.

وتظهر عليه أعراض خلل في التواصل البصري.

ويظهر عليه ضعف التواصل اللغوي.

وتبدو على الطفل مظاهر الإندفاع دون الوعي بنتيجة ما يقوم به. كيف يتعلم الطفل المصاب بفرط الحركة عن بعد؟ لعبة مميزة لأطفال فرط الحركة يجب على الأم أن تكون ذات صبر طويل، وقدرة على التحمل.

يجب أن تهيء الأم النطاط لكي يفرغ عليه الطفل طاقته، وبالتالي يستطيع أن يهدأ ويجلس للتعلم.

كما يمكن للأم أن تنظم البيت، بحيث تقلل عدد قطع الأثاث، وكذلك التحف المنثورة في البيت لأنها تزيد من تشتت ذهنه.

يمكن أن يجلس للدرس في الشرفة أو حديقة البيت، فهو بحاجة للهواء النقي على الدوام.

علميه التنفس السليم وسحب الهواء بعمق من خلال عدة تمارين فعالة، تعمل على تقليل توتره.

كما يمكن أن تساعده بطرق التعلم البصري والحركي التي تناسبه، وتناسب عمره.

وضع جدول للدروس يفيد الطفل المصاب بفرط الحركة لانه يعلمه النظام، والتعود على الروتين.

يجب أن تساعد المدرسة الأم بزيادة ساعات متابعة الطفل بفرط الحركة من خلال الانترنت، لانه يختلف عن باقي الأطفال في صبره على الجلوس للتعلم لساعات طويلة بمفرده. أعشاب مفيدة للتلميذ المصاب بفرط الحركة يجب أن تخصص له برنامجاً صحياً للتغذية يمكن أن تقدم الأم لطفلها أثناء الدراسة مشروب القرفة.

كما يمكن أن تقدم له مشروب البردقوش.

ويمكن أن تقدم له جرعات من فيتامين سي حسب نصائح الطبيب.

ويمكن أن تقدم له أطعمة مفيدة مثل البطاطا المسلوقة، والرجلة على شكل سلطة، وكذلك حبة البركة " الحبة السوداء" نضاف للخبز والأطعمة والحلويات.

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