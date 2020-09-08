بدء تجارب لتطوير علاج ضد كورونا من دم الخيول

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 04:23 مساءً - منذ 3 ساعات

كشفت تقارير إعلامية عن محاولة جديدة لتطوير علاج لفيروس كورونا المستجد بالأجسام المضادة مستمد من دم الخيول.

تريد كوستاريكا اختبار ومشاركة علاج غير مكلف مع دول أمريكا الوسطى الأخرى، لمعرفة ما إذا كان يساعد في علاج فيروس كورونا.

تستعد كوستاريكا لاختبار علاج فيروس كورونا باستخدام الأجسام المضادة للخيول.

وتم تطوير عقار قائم على الأجسام المضادة في الخيول التي استخدمت لمواجهة “سارس كوفيد 2″ في معهد كلودوميرو بيكادو (ICP).

ويريد الأخصائيون اختبار الدواء على 26 مريضا منذ منتصف سبتمبر/ أيلول.

وتحدث رئيس صندوق التأمين الاجتماعي رومان ماكايا لـ”رويترز” عن ذلك.

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يستخدم الباحثون في كوستاريكا طريقة باستخدام الأجسام المضادة للحصان لتطوير ترياق لدغات الأفاعي. وتأمل السلطات المحلية في استخدام الدواء على نطاق واسع في المستشفيات إذا كانت نتائج المرحلة الثانية من الدراسة إيجابية.

قال منسق المشروع في برنامج المقارنات الدولية ألبرتو ألابا: “تطورات مماثلة جارية في الأرجنتين والبرازيل”.

وفي وقت يواصل العلماء سعيهم الحثيث لإيجاد لقاح محتمل يضع حداً لتفشي فيروس كورونا ، تبقى الأدوية المتوفّرة أصلاً السبيل الوحيد للتخفيف من آثاره.

تجاوزت إصابات فيروس كورونا عتبة 27.5 مليون، في 210 دول بمختلف أنحاء العام ،بينما بلغ عدد الوفيات 830 ألف حالة ، حسب اخر الاحصائيات اليوم الثلاثاء.

وذكرت أحدث الإحصائيات أن عدد حالات الشفاء من الوباء العالمي بلغت حتى الآن 19 مليون و 590 ألف و 272 حالة شفاء.