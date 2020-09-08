تساعد تمارين شد اللغلوغ او اللغد على تنحيف الوجه واضفاء النعومة عليه من خلال ازالة الذقن المزدوج. ويمكن ممارسة هذه التمارين المنزلية وبسهولة كبيرة وخلال مدة قصيرة. وهي متنوعة وتساعد على تحريك كل عضلات الوجه. يكفي ان يتم اختيار احدها او عدد منها والقيام بها مرات عدة في اليوم الواحد. وهذه افضل تمارين شد اللغلوغ في المنزل.

تمارين لإزالة الذقن المزدوج



تعتبر تمارين شد اللغلوغ من افضل البدائل للعمليات الجراحية التي تساعد على ازالة الذقن المزدوج وتنحيف الوجه. ويمكن القيام ببعضها في المنزل لأنها سهلة جداً.

1 تمرين مد اللسان



من المعروف ان تكون اللغد او اللغلوغ يعود الى تراكم الدهون في اسفل الذقن بسبب زيادة الوزن. ويمكن ان تحدث هذه المشكلة مع التقدم في السن بسبب ترهل عضلات هذه المنطقة. ويمكن تمرين مد اللسان ان يساعد على شدها مجدداً.

- يفتح الفم ويتم مد اللسان في اتجاه الخارج مع شد عضلات الرقبة والذقن الى الامام.

- يجب الحفاظ على هذه الوضعية لمدة 10 دقائق.

- يمكن بعد هذا استعادة الوضعية الطبيعية ثم تكرار العملية نفسها.



2 تمرين الضغط على اللسان



- يتم الوقوف مع جعل الظهر مستقيماً.

- يرفع الرأس الى اعلى كما لو انه يتم النظر الى السقف.

- يتم رفع اللسان الى اعلى الحلق مع شد الذقن الى اسفل.

- يجب بعد هذا استعادة الوضعية الطبيعية وتكرار التمرين من 15 الى 20 مرة.

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3 تمرين الشفاه



- يتم الوقوف بشكل مستقيم من دون رفع الكتفين.

- - يرفع الرأس الى اعلى مع النظر الى السقف.

- تضم الشفاه على شكل الحرف O.

- يتم الحفاظ على هذه الوضعية لمدة 15 الى 20 ثانية.

- تتم استعادة الوضعية الاساسية ومن المفيد تكرار التمرين من 10 مرات الى 15 مرة.

4 تمرين الرأس



- يمكن ممارسة هذا التمرين جلوساً. وفي هذه الحالة يجب ادارة الرأس في اتجاه اليسار مع شد عضلات الرقبة من دون تعريضها للأذى.

- تستعاد الوضعية الطبيعية.

- تتم ادارة الرأس في اتجاه اليمين مع شد الرقبة من دون مبالغة.

- يمكن تكرار كل حركة من 4 الى 6 مرات.

5 تمرين الرقبة



- يجب الجلوس على الارض بطريقة مريحة.

- توضع راحتا اليدين على الارض على جانبي الجسم شرط الا يتم الضغط عليهما بوزن الجسم.

- تلف احدى الذارعين حول الرأس ويمكن ان تصل الى الاذن المقابلة.

- توضع اليد الاخرى على الكتف القريب منها ويتم الضغ عليه بواسطتها.

- تكرر هذه العملية لمدة 10 ثوان الى 15 ثانية.

- تتم استعادة الوضعية الطبيعية ثم يكرر التمرين من 3 الى 5 مرات.



6 تمرين الفكين



- في هذه الحالة يمكن الوقوف او الجلوس.

- تشد عضلات الرقبة من دون مبالغة منعاً للتعرض للأذى.

- يجب خلال ممارسة هذا التمرين تحريك الفكين الى اعلى والى اسفل كما لو أنه يتم القيام بحركة المضغ بواسطتهما مع التنفس ببطء بواسطة الانف.

- اخيراً تتم استعادة الوضعية الاساسية ويفتح الفم مع شد اللسان الى اسفل.

- من اجل الاستفادة من هذا التمرين من المفيد تكراره لمدة دقيقتين الى 3 دقائق يومياً. فهو يعتبر من افضل تمارين شد اللغلوغ واكثرها فائدة وفعالية.



