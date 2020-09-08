الجيش الأردني يعلن إحباط محاولة تسلل من الأراضي السورية المزيد

أعلن الجيش الأردني اليوم الثلاثاء إحباط محاولة تسلل عبر الأراضي السورية.

وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، إن عناصر المنطقة العسكرية الشمالية في الأردن، أحبطت محاولة تسلل شخص من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية.



وأضاف المصدر بحسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا) إنه جرى تطبيق قواعد الاشتباك ما أدى إلى القبض عليه (المتسلل)، وتحويله إلى الجهات الأمنية المختصة.



وأضاف المصدر أن المنطقة العسكرية الشمالية ستتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب، بهدف حماية المواطن وأمن حدود المملكة.