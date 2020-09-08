- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب بقصر العينى يستخرج 6500 جنيه من بطن مريض فى 4 ساعات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
"مسامير وفلوس وأدوات حادة"، من أغرب الاشياء التى يتم استخراجها من بطن المرضى، ولكن الأغرب من ذلك هو استخراج مبلغ مالى بقيمة 6500 جنيه من بطن مريض بمستشفى قصر العينى.
الاطباء
وقال الدكتور عبد الرحمن مصطفى معيد بقسم الجراحة العامة بقصر العينى، والذى قام بإجراء العملية، إن المريض كان يعانى من ألم شديد فى البطن وصرح أنه ابتلع مبالغ مالية على فترات، واتضح أنه يعانى ايضا من التهابات شديدة فى البطن والأمعاء، وعلى الفور دخل المستشفى وتم اجراء الفحوصات والأشعة وإجراء العملية الجراحية التى استغرقت 4 ساعات.
لفافات الفلوس
وأضاف الطبيب فى تصريحات لـ الخليج 365" "كان المبلغ 6500 جنيه عملة ورقية موجودة فى أربع لفافات مما سببه له مشاكل فى الأمعاء، لم تكن هذه هى الحالة الوحيدة لاستخراج عملات وأشياء غريبة من البطن فمن قبل استخرجت من معدة مريض 39 مسمارا وقصافة وولاعة".
الفريق الطبى
كانت هذه تفاصيل خبر طبيب بقصر العينى يستخرج 6500 جنيه من بطن مريض فى 4 ساعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.