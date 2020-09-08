شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار الحمض النووى يمكن أن يتنبأ بسرطان الحلق حتى 8 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يمكن التنبؤ بسرطان الحلق لمدة تصل إلى ثماني سنوات قبل ظهوره بفضل اختبار جيني طوره العلماء، فعندما تظهر خلايا غير طبيعية حيث يلتقي المريء بالمعدة - في حالة تسمى مريء باريت - وتتحول إلى خلايا سرطانية ، قد يكون من الصعب جدًا تشخيصها وعلاجها.

وحسب ما ذكرته ديلى ميل البريطانية يجب إدخال أنبوب صغير بكاميرا في نهايته ، يسمى منظار داخلي ، عن طريق الفم أو الأنف لتحديد المرض، إذا تم اعتبار المرضى معرضين للخطر ، فقد يتلقون بعد ذلك علاجًا مكثفًا "لا يحتاجون إليه" ، حيث يصاب واحد فقط من كل 300 شخص مصاب بالسرطان.

لكن نموذجًا إحصائيًا بناه علماء في جامعة كامبريدج ومعهد المعلومات الحيوية الأوروبي (EBI) يعد بتغيير هذا، قام العلماء بتسلسل الحمض النووي لـ 88 مريضًا من مرضى باريت وقارنوه بـ 777 عينة من الأشخاص الأصحاء ، مما سمح لهم بتحديد "القطع" التي تم حذفها أو تكرارها عدة مرات.

بعد استخدام هذه المعلومات لبناء نموذج إحصائي ، راقبوا 76 شخصًا ، ووجدوا أنهم توقعوا بدقة ظهور السرطان في ثلثي المرضى في غضون عامين ، ونصف المرضى في غضون ثمانية.

قام علماء في جامعة كامبريدج ومعهد المعلومات الحيوية الأوروبي ببناء نموذج إحصائي للتنبؤ بخطر إصابة شخص مصاب بسرطان مريء بارات، وقال مؤلفو الدراسة إن النتائج تعني أن المرضى المعرضين لخطر أكبر يمكن علاجهم على الفور بدلاً من مواجهة الخزعات المنتظمة حتى يتم اكتشاف العلامات المبكرة للسرطان.

كما يمكن أن يقلل عبء الفحوصات المنتظمة على الأشخاص المعرضين لمخاطر أقل ، مع احتمال خفض المراقبة بنسبة 50 في المائة، وأوضحت سارة كيلكوين ، زميلة ما بعد الدكتوراه في EBI ، "فائدة طريقتنا ذات شقين". يمكن للمرضى الذين يعانون من مرض باريت عالي الخطورة ، والذي من المحتمل أن يصبح سرطانيًا ، تلقي العلاج في وقت مبكر.

والأفراد الذين لديهم شيء يبدو مستقرًا وراثيًا ، ومن غير المرجح أن يتطوروا إلى المرض ، لا يحتاجون إلى الخضوع لمثل هذه المراقبة المكثفة.

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"الأمل هو أن طريقتنا يمكن أن تساعد في تحسين الاكتشاف المبكر والعلاج ، وتقليل العلاج غير الضروري للمرضى منخفضي الخطورة ، دون المساس بسلامة المرضى."

يصاب واحد من كل خمسة مرضى بالسرطان ، لكن يخضع الكثير منهم لفحوصات صارمة في حالة تطوره. يعد النموذج بالمساعدة في ضمان فحص الأشخاص الأكثر عرضة للخطر بشكل منتظم

وأضافت البروفيسور ريبيكا فيتزجيرالد من وحدة السرطان في مركز أبحاث السرطان بجامعة كامبريدج التي أجرت الدراسة: "التشخيص المبكر للسرطان هو أحد أفضل الاستراتيجيات لتحسين بقاء المريض وتقليل الآثار الجانبية للعلاج.

ومع ذلك ، يمكن أن تؤدي هذه الاستراتيجية إلى الإفراط في العلاج - تم تحديد المرضى بشكل غير صحيح على أنهم شديدو الخطورة ويعطون علاجات غير ضرورية.

"نحن بحاجة إلى إيجاد طرق جديدة لاكتشاف تطور السرطان بدقة في مرحلة مبكرة جدًا لمساعدتنا على تحديد هؤلاء المرضى الأكثر عرضة للخطر."

أولئك الذين كان الحمض النووي لديهم عددًا أكبر من التعديلات في النسخ ، أو الذين لديهم تغييرات معقدة زادت بمرور الوقت ، وُجد أنهم أكثر عرضة للإصابة بالسرطان.

سمحت لهم هذه البيانات أيضًا بالتنبؤ الدقيق والمتسق بالمرضى الذين كانوا معرضين لخطر منخفض للإصابة بالسرطان على مدى سنوات عديدة من المراقبة السريرية.

وجد الباحثون أيضًا درجة عالية من التباين في عدد التكرارات المتكررة حتى داخل خزعة واحدة ، لكن النموذج لا يزال يعطي تنبؤات مستقرة بشكل مدهش لخطر تطور المريض إلى السرطان.