شكرا لقرائتكم خبر عن نزلات البرد يمكنها منح الأطفال مناعة ضد هذا المرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توصلت دراسة جديدة إلى أن الأطفال الذين أصيبوا سابقًا بنزلات البرد لديهم أجسام مضادة لفيروس كورونا تمنعهم من الإصابة بحالة شديدة الالتهاب تسمى MIS-C، ينتج هذا المرض النادر عن الإصابة بفيروس كورونا SARS-CoV-2، وهو نفس العامل الممرض المسئول عن جائحة COVID-19 الحالى.

وحسب ديلى ميل البريطانية توصلت الأبحاث إلى أن الحالة، المعروفة باسم متلازمة الالتهاب متعدد الأنظمة لدى الأطفال(MIS-C) ، تختلف عن كل من مرض كوفيد -19 ومرض كاواساكى، ومع ذلك لا يُعرف الكثير عن سبب ظهور أعراض MIS-C على بعض الأطفال، بعد نحو شهر من الإصابة بالفيروس التاجي.

وتشمل مؤشرات المرض الطفح الجلدي والحمى وآلام البطن وكذلك التهاب الملتحمة والسعال والصداع، ةقارن الخبراء في معهد كارولينسكا في السويد بين الأطفال الأصحاء والأطفال الصغار الذين يعانون من MIS-C ومرض كاواساكي، وكشفت اختبارات الدم لـ 13 مريضًا في MIS-C و28 مريضًا بمرض كاواساكي والأطفال غير المصابين أن مجموعة MIS-C تفتقر إلى الأجسام المضادة ضد نزلات البرد.

ويقول الباحثون إنه من الممكن أن تلعب الأجسام المضادة التي تم الحصول عليها بعد الإصابة بنزلات البرد دورًا في التحكم في تطور MIS-C، على عكس الأطفال المصابين بمرض كاواساكي والأطفال المصابين بفيروس COVID-19 الخفيف، كان الأطفال الذين طوروا MIS-C يفتقرون إلى الأجسام المضادة لهذه الفيروسات التاجية الخفيفة.

وصرح الدكتور بيتر برودين ، المؤلف الرئيسي للدراسة ، لـ MailOnline أنه لا توجد حاليًا طريقة للتحقق من النظرية القائلة بأن المناعة ضد نزلات البرد الشائعة عبر الأجسام المضادة توفر الحماية ضد MIS-C ، لكن يبدو أن هذا هو الحال.

وتشير حقيقة أن المناعة ضد فيروس كورونا البارد عادة ما تكون قصيرة العمر ، وحقيقة أن MIS-C تؤثر عادة على المراهقين ، واكتشاف أن مرضى MIS-C كانوا المجموعة الوحيدة التي تفتقر إلى هذه الأجسام المضادة لفيروس كورونا البارد الشائعة، إلى أنه من الممكن أن وجود مثل هذه الأجسام المضادة قد يحمي من MIS-C. ، ويعتقد أن الأجسام المضادة لفيروس كورونا وخلايا الذاكرة البائية التي تنتجها قد تتعرف على فيروس SARS-CoV-2 وترتبط به.

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ويضيف: "ستمنح مثل هذه الأحداث الجهاز المناعي السبق في الدفاع ضد الفيروس وقد تمكن من استجابة أكثر كفاءة للأجسام المضادة التي تقوم مباشرة بتكبير الأجزاء الصحيحة من الفيروس الجديد لتحييده".

نتيجة أخرى للدراسة ، نُشرت في Cell ، هي أن هناك العديد من الأجسام المضادة الموجودة في مرضى MIS-C التي تهاجم بروتينات الجسم ، وهي عملية تُعرف باسم عاصفة السيتوكين.

ويُعتقد أن هذا الشكل من التخريب الذاتي للمناعة هو مساهم رئيسي في الحالات الشديدة من MIS-C ، ومع ذلك ، في حين أن كلا المرضين يتفاقمان بسبب عاصفة خلوية ، فإن العمليات مختلفة في MIS-C و COVID-19.

ولا يستطيع العلماء تفسير سبب ميل البالغين للإصابة بـ COVID-19 بينما يميل الأطفال أكثر للإصابة بـ MIS-C ، على الرغم من كونهم سببه نفس الفيروس.

ويُعتقد أن حالة الالتهاب المفرط هي استجابة مناعية متأخرة للعدوى ، مما يجعل مسحات الحلق والأنف التقليدية زائدة عن الحاجة، نتيجة لذلك ، يعد اختبار الأجسام المضادة أحد الطرق الموثوقة الوحيدة للتأكد من الأعراض وتشخيصها.

بينما كان العالم يتصارع مع جائحة COVID-19 ، كانت الحالة الشبيهة بكاواساكي تظهر وتتزايد وتيرتها، لا يُعرف سوى القليل عن MIS-C ، باستثناء أنه نادر ، يسببه SARS-CoV-2 وله أعراض مشابهة لمرض كاواساكي ، ولكنها ليست متطابقة.

إنه يؤثر بشكل حصري تقريبًا على الأطفال أو الشباب ، على عكس COVID-19 الذي نادرًا ما يؤذي الشباب، ظهر في وقت سابق من هذا العام مع مشاركة الآباء صوراً مؤلمة لأطفالهم في المستشفى وهم مغطى بطفح جلدي أحمر فاتح.

في مايو ، خلال ذروة تفشي COVID-19 ، قال الأطباء في أمريكا إن الحالة الالتهابية قد تؤثر على البالغين في أوائل العشرينات من العمر.

على الرغم من أن الوفيات من MIS-C نادرة جدًا ، فقد تم تسجيلها توفي صبي يبلغ من العمر 14 عامًا في لندن بسبب المرض وتم الإبلاغ عن أربع وفيات على الأقل في الولايات المتحدة.