شكرا لقرائتكم خبر عن الأجسام المضادة قد لا توقف انتقال فيروس كورونا عند الأطفال.. دراسة تكشف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - درس الباحثون في مستشفى الأطفال الوطني (الولايات المتحدة) مؤخرًا المدة التي يستغرقها الأطفال للتخلص من عدوى الكورونا وتصنيع الأجسام المضادة في الجسم.

ووفقًا لأبحاثهم التى نشرها موقع "Onlymyhealth.com"، يمكن أن تظهر أعراض COVID-19 والأجسام المضادة في أجسام الأطفال في نفس الوقت، في تحليل صدر في مجلة طب الأطفال بين 13 مارس و 21 يونيو ، تم اختبار 215 مريضًا من الأطفال.

وفقًا للعلماء ، قام 33 من 215 مريضًا من الأطفال باختبار كل من الفيروسات والأجسام المضادة أثناء خضوعهم للعلاج من مرض COVID-19 في المستشفى، كما تم العثور على ايجابيات فيروسات الدم لتسعة من بين 33 مريضا، ووجد الباحثون أن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 سنوات و 15 عامًا يستغرقون وقتًا أطول للتخلص من COVID-19 مقارنة بالمرضى الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 22 عامًا.



الأجسام المضادة فى الأطفال

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قال باحث من مستشفى الأطفال الوطني (الولايات المتحدة) إنه في معظم الإصابات عندما نبدأ في البحث عن الأجسام المضادة ، لا نصاب بالفيروس ، ولكن في حالة COVID-19 وجدنا كلاً من الفيروسات والأجسام المضادة في جسم المريض، وهذا يعني أنه حتى في وجود الأجسام المضادة ، هناك احتمال كبير لإصابة الأطفال بالفيروس.

وبحسب الباحثين ، فإن سلوك الأطفال وأنماط الرعاية اليومية يمكن أن تثير حالة كورونا بين السكان. تم إجراء التحليل على عدد صغير من الأطفال ، ويجب القيام به على نطاق أوسع.

وقال الباحث الرئيسي بالدراسة :" سنحاول معرفة ما إذا كان الفيروس الموجود مع الأجسام المضادة يمكن أن ينقل العدوى إلى شخص آخر، قائلا إنه من غير المعروف الآن أن الأجسام المضادة مرتبطة بالمناعة وإلى متى ستكون هذه الأجسام المضادة مفيدة في الجسم في حالة تكرارها.