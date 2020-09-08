شكرا لقرائتكم خبر عن عينات اللعاب المجمعة تحسن من قدرة اختبارات الكشف عن كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون في كلية الطب بجامعة ييل الأمريكية أن عينات اللعاب المجمعة يمكن أن توفر الموارد وتزيد من قدرة اختبارات الكشف عن فيروس كورونا، مما يحدث فرقًا كبيرًا في احتواء انتشار الفيروس والحصول على نتائج الاختبارات في الوقت المناسب، وفقاً لموقع "ميديكال".

وكان العائق الأكثر أهمية في وقف الفيروس هو محدودية توافر الفحوصات ومجموعات الاختبار والكواشف والمختبرات ومع ذلك ، فإن الاختبار ضروري ليس فقط للتشخيص ولكن أيضًا للكشف عن المرض ولرصد حالات تفشي المرض والتنبؤ بها.

لزيادة قدرة الاختبار في جميع الأماكن التي تكون فيها تجمعات الأشخاص ضرورية للعودة إلى الحياة شبه الطبيعية، مثل المدارس وأماكن العمل، أصبحت عينات اللعاب المجمعة هي الأفضل.

يُطلق عليه أيضًا الاختبار المجمّع، ويتيح تجميع عينات الاختبار اختبار العديد من الأشخاص معًا للكشف عن وجود الفيروس في واحدة أو أكثر من العينات إذا كانت النتيجة سلبية ، فسيتم الإبلاغ عن أن جميع الأفراد سلبيون، بينما إذا كانت النتيجة إيجابية، فيجب إعادة اختبار كل عينة على حدة.

حتى الآن، استخدمت العينات المجمعة تفاعل سلسلة النسخ العكسي والبوليميراز (RT-PCR) للكشف عن الحمض النووي الريبي الفيروسي، بعد استخراجه أولاً من العينات الفردية.

ومع ذلك ، يمكن بدء الاختبار المجمع بعد خلط العينات واستخراج الحمض النووي الريبي المجمَّع أيضًا.

Advertisements

أظهرت الدراسات السابقة أن هذه الأساليب توفر الموارد ، لكن البيانات المختبرية لا تزال ضرورية لعمل نسخة احتياطية من التعديلات المستقبلية.

لعاب الكشف عن الحمض النووي الفيروسي

في الآونة الأخيرة أظهر فريق الباحثين الحالي أن اللعاب خيار فعال لاكتشاف الحمض النووي الريبي الفيروسي ليس من السهل جمعها ذاتيًا فحسب ، بل إنها لا تتطلب إما تثبيت المخازن المؤقتة أو صيانة سلسلة التبريد أثناء النقل.

يجب أن تكون تقنية الاختبار واسعة النطاق أيضًا غير مكلفة من أجل تحقيق هدفها المتمثل في تحديد الأشخاص المصابين بالعدوى لعزلهم عن السكان وبالتالي ، تمت مقارنة فعالية تكلفة هذه الاستراتيجية باختبار العينة الفردية.

وضع الباحثون نموذجًا لعدد الاختبارات المطلوبة لسكان يبلغ عددهم 10000 نسمة على مستويات مختلفة من الانتشار ، باستخدام مجموعات من 5 أو 10 أو 20.

أظهر هذا أن عدد التجمعات الإيجابية سيزداد مع ارتفاع معدل الانتشار، مما يعني أن هناك حاجة لمزيد من الاختبارات الفردية لتأكيد وجود العدوى لدى الأفراد.