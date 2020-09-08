صحة ورشاقة

مرضى فيروس كورونا معرضون للإصابة بعدوى فيروسية في الأمعاء

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الثلاثاء 8 سبتمبر 2020

ذكر علماء في هونج كونج أن مرضى فيروس كورونا معرضون للإصابة بعدوى فيروسية في الأمعاء نشطة ومطولة رغم غياب الأعراض في الجهاز الهضمي.

 

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وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الباحثين بالجامعة الصينية في هونج كونج أوضحوا أن فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19 قد يستمر في إصابة القناة الهضمية والتناسخ فيها بعد أن يتلاشى في الشعب الهوائية.

 

 

وقال العلماء إن النتائج التي نشرت في دورية "جات" الطبية، يمكن أن تساعد في تحديد حالات الإصابة وعلاجها.

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