إسرائيل تفرض إغلاقا ليليا على 40 بلدة بعد تفاقم كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سجلت إسرائيل خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية أرقاما قياسية بأعداد المصابين بفيروس كورونا في وقت أقرت فيه الإغلاق الليلي على 40 بلدة ينتشر فيها الفيروس بشكل كبير.

وأظهرت معطيات وزارة الصحة الإسرائيلية إصابة 3425 إسرائيليا بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ما رفع إجمالي عدد المصابين إلى 135.288 حالة.

وأشارت إلى أن من بين المصابين 467 في حالة صعبة، بينهم 134 يعيشون على أجهزة التنفس، و156 في حالة متوسطة.

كما سجلت حالتي وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ما رفع إجمالي عدد الوفيات إلى 1031 حالة.

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وأوضحت وزارة الصحة الإسرائيلية أن عدد حالات الشفاء بلغت 106.297 حالة.

وإزاء الارتفاع الحاد في أعداد المصابين فقد قررت الحكومة الإسرائيلية فرض إغلاق ليلي على 40 بلدة، أكثر من نصفها بلدات عربية.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزارة الصحة في بيان مشترك: "صادقت اللجنة الوزارية المكلفة بالإعلان عن المناطق المغلقة على توصية وزارة الصحة بفرض إغلاق ليلي على المناطق التي تعاني من نسبة إصابات عالية، بالإضافة لإغلاق المؤسسات التعليمية فيها، باستثناء مؤسسات التعليم الخاص، ابتداء من الساعة السابعة من مساء الليلة على أن يستمر الإغلاق حتى الخامسة صباحا".

وسيستمر الإغلاق الليلي لمدة أسبوع.