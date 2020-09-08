هل يصاب مرضى كورونا بعدوى معوية مطولة؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ذكر علماء في هونج كونج أن مرضى فيروس كورونا معرضون للإصابة بعدوى فيروسية في الأمعاء نشطة ومطولة رغم غياب الأعراض في الجهاز الهضمي.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الباحثين بالجامعة الصينية في هونج كونج أوضحوا أن فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19 قد يستمر في إصابة القناة الهضمية والتناسخ فيها بعد أن يتلاشى في الشعب الهوائية.
وقال العلماء إن النتائج التي نشرت في دورية "جات" الطبية، يمكن أن تساعد في تحديد حالات الإصابة وعلاجها.
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