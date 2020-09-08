الخضروات الجافة ليست البديل الصحي للبطاطس المقلية

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 01:16 مساءً - منذ 27 دقيقة

تعتبر البطاطس المقلبة من أكثر الوجبات التي تحتوي على دهون مرتفعة، وينصح الأطباء بالتوقف بشكل عام عن تناول المقلبات لمصلحة الخضروات، لكن لا يفضل العديد من الأشخاص الخضروات كثيرا، لذلك خرجت العديد من المنتجات المقرمشة لكن صحية بنفس الوقت.

ويمكن صناعة شيبس الخضروات من خضروات مجففة يتم قليها أو خبزها بالفرن، وتكون تلك الخضروات إما في حالتها الكاملة، أو يتم إعداد مسحوق منها قبل تصنيع الشرائح المقرمشة، وهذا يعتبر العامل الأهم في صناعة تلك المقرمشات التي يضاف إليها المنكهات. وتم الترويج لتلك المنتجات على أنها البديل الصحي الذي يمكن اعتماده في الأنظمة الغذائية لفقدان الوزن، لكن الواقع مغايرا للشائعات التي لا تتجاوز عتبة التسويق.

وتُصنف المقرمشات غير المصنوعة من البطاطس أحياناً صحية أكثر من البطاطس المقلية، ويحمل تغليفها عبارات مثل “أقل دهون من مقرمشات البطاطس” أو “المزيد من البروتين”.

غير أن أحد مراكز المستهلك الألمانية، فحص 80 منتجاً مختلفاً من مقرمشات الخضروات المطروحة في الأسواق ووجد أنها لا تفي بتلك المزاعم.

بعبارة أخرى تحتوي مقرمشات البطاطس بشكل عام على نحو 530 سعراً حرارياً و33 غراماً من الدهون لكل 100 غرام، بينما تحتوي المقرمشات المصنوعة من البنجر، والبطاطا، أو الجزر الأبيض، على 500 سعر حراري و32 غراماً لنفس الكمية.

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ولكن المقرمشات المصنوعة من العدس والبازلاء وغيرها من الحبوب، تحتوي على سعرات حرارية أقل تصل إلى 440 سعراً حرارياً و16 غراماً من الدهون لكل مئة غرام.

كما تحتوي على كمية بروتين أكثر من الخيارات الأخرى، وتتلاشى ميزتها فوراً بسبب ارتفاع مقدار الملح فيها.

وفي الواقع، لا تحتوي مقرمشات الخضار على ملح أقل مقارنة مع مقرمشات البطاطس.

ومن الجدير بالذكر أن على المستهلكين الذين يتطلعون لتناول أكل صحي ألا يثقوا في المدون على العبوة، وعليهم قراءة بطاقة الوصف الغذائي عندما يقررون شراء أي منتج.