الزنجبيل أفضل الحلول لنسف الدهون العنيدة في الوركين والفخدين

تفتش النساء غالباً عن حلول فعالة وجذرية لنسف الدهون في منطقة الوركين والفخدين، فيجربن حيلاً كثيرة من دون الحصول على النتيجة المرجوة. لكن، لا تيأسي فلكل مشكلة حل.



في هذا المقال، سنقدم إليك وصفات طبيعية مكونها الرئيسي الزنجبيل، جرّبيها لأنها بالتأكيد ستقوم بتذويب كافة الدهون العنيدة في الوركين والفخدين.

وصفة الزنجبيل والنعناع



المكونات

ملعقة كبيرة من الزنجبيل.

ملعقة كبيرة من النعناع المجفف والمطحون.

ملعقة كبيرة من إكليل الجبيل المطحون.

ملعقة صغيرة من الشاي الأخضر.

ليتر من الماء.

طريقة تحضيرها واستهلاكها

ضعي جميع المكونات المذكورة أعلاه في وعاء على النار. وعند الغليان، خففي النار واتركي الخليط يغلي لمدة خمس دقائق. من ثم، انزعي الخليط عن النار، صفيه واتركيه الى أن يبرد قليلاً. بعدها، اشربي يومياً ثلاث الى خمس أكواب من هذا الخليط قبل الوجبات الغذائية بمدة نصف ساعة، وذلك حتى الحصول على نتائج مرضية.

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وصفة الزنجبيل والقرفة



المكونات

ملعقة صغيرة ونصف الملعقة من الزنجبيل المطحون.

ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة.

ملعقة صغيرة من الكمون المطحون.

عصير حبة من الليمون.

كوب من المياه المغلية.

طريقة التحضير والاستهلاك

امزجي جميع المكونات المذكورة سابقاً واتركيها لتنتقع مدة ليلة كاملة، من ثم، صفي المزيج واشربي منه كوباً قبل كل وجبة غذائية بمدة نصف ساعة. وإذا لم تتقبلي طعم هذا المزيج، بإمكانك إضافة ملعقة صغيرة من العسل إليه.

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وصفة شراب الزنجبيل



المكونات

جذر من الزنجبيل.

ليتر ونصف الليتر من الماء.

طريقة التحضير والاستهلاك

قطعي الزنجبيل الى شرائح صغيرة، من ثم أضيفيه الى الماء وضعي المزيج في وعاء على النار. وعند الغليان، أخفضي النار واتركي الخليط يغلي لمدة ربع ساعة. انزعي الخليط عن النار واتركيه حتى يبرد. بعدها، صفيه واشربيه على فترات مقسمة خلال النهار.

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