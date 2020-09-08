أنواع الإفرازات المهبلية ومتى يجب القلق؟

من أكثر الأسئلة شيوعاً بين السيدات هي زيادة الإفرازات المهبلية، فما هو سببها؟ بهذا الخصوص، يقول د. رشاد حداد، استساري طب وجراحة، إن هذه الإفرازات هي جزء يومي من حياة كل مرأة، ولهذه الإفرازات 3 تصنيفات، إفرازات طبيعية، إفرزات بسب خلل هرموني، أو إفرزات بسبب حدوث إلتهابات بكتيرية أو طفيلية، أو بسبب وجود كيس أو أسباب أخرى.
متى يجب القلق من الإفرازات المهبلية؟
يوضح الدكتور رشاد بأنه لا داعي من القلق إلا في حال وجود أعراض محددة
الأعراض التي تستوجب القلق
- وجود حكة
- وجود رائحة
- وجود ألوان غير اعتيادية للإفرازات مثل اللون الأخضر، الأصفر الداكن أو الإفرزات المصحوبة مع الدم.
- أو وجود أعراض غير اعتيادية للسيدة
على جميع الحالات، يحب أن تزور السيدة الطبيب للإطمئنان على طبيعة الإفرازات وتلقي العلاج اللازم عند الحاجة
يقدم د. رشاد حداد، استشاري طب وجراحة الحوض وتجميله، مجموعة من الفيديوهات ضمن حملة إطلاق موقع مجلة الجميلة بحلة جديدة، والتي تستهدف تقديم المعلومات الأكيدة من الخبراء مباشرة.
شاهدي الفيديو وتابعي بقية فيديوهاته لتصبحي أكثر إلماماً بكل ما يخص صحتك.
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