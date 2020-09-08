شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري يكشف عن معلومة خاطئة شائعة قبل قياس ضغط الدم والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
كشف استشاري وأستاذ أمراض القلب والشرايين الدكتور خالد النمر، عن معلومة خاطئة شائعة تتعلق بربط قياس ضغط الدم بالشعور بالصداع.
وقال “النمر” في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع “تويتر” إنه لابد عدم الاعتماد على الإصابة بالصداع لقياس معدل ضغط الدم بالجسم، وإنما الأفضل الاعتماد على متابعة قياس الضغط فقط.
ويعرَّف ضغط الدم الطبيعي للشخص البالغ بأنه ضغط الدم الذي يبلغ 120 مليمتر/ زئبق 1 مع دقة القلب (ضغط الدم الانقباضي) 80 مليمتر/ زئبق مع ارتخاء القلب (ضغط الدم الانبساطي).
وعندما يبلغ ضغط الدم الانقباضي 140 مليمتر/ زئبق أو أكثر أو يبلغ ضغط الدم الانبساطي 90 مليمتر/ زئبق أو أكثر يُعتبر ذلك زيادة أو ارتفاع في ضغط الدم.
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