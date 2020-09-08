"الصحّة" المصريّة تكشف عن قائمة الأكثر عرضة لارتفاع ضغط الدم

كشفت وزارة الصحة المصرية عن قائمة تتضمن أكثر الأشخاص المعرضين للإصابة بارتفاع ضغط الدم.وبحسب ما نشرته الوزارة، المدخنون وكبار السن والذين أًصيب أحد أفراد عائلتهم بالمرض والمصابين بالسمنة والمعرضين لانفعالات نفسية وعصبية والأشخاص الذين يقللون تناول البوتاسيوم والأشخاص الذين يقللون تناول الأطعمة الغنية بفيتامين "د" وبعض الحوامل اللواتي يتعرضن لارتفاع ضغط الدم والأشخاص الذين يفضلون إضافة الملح بكثرة في الطعام والمصابون ببعض الأمراض مثل السكري والكوليسترول ومرضى الكلى، هم الأكثر تعرضا لارتفاع ضغط الدم.

وقدمت الوزارة بعض النصائح لتجنب الإصابة بارتفاع ضغط الدم، أهمها عدم زيادة كمية الملح المتناولة على الخمسة غرامات يوميا للشخص البالغ، ما يعادل ملعقة صغيرة.

وناشدت الوزارة بضرورة الحفاظ على مواعيد العلاج، مشيرة الى أن انتظام ضغط الدم مع العلاج لا يعني الشفاء، ولكنه مؤشر لفعالية العلاج وضرورة الاستمرار فيه.

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