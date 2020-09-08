شكرا لقرائتكم خبر عن 6 فيروسات شائعة فى موسم الشتاء وطرق تجنب العدوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع اقتراب موسم البرد والأنفلونزا، يجب أن تحمى نفسك هذا العام من الأمراض الشائعة خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا، في هذا التقرير نتعرف على أبرز 6 فيروسات شائعة في موسم الشتاء وهل فكرت يومًا في المدة التي يمكن أن تكون معديًا بعد إصابتك بنزلة برد أو التهاب الشعب الهوائية أو التهاب الحلق أو الأنفلونزا؟.. وفقا لموقع "كلايفند كلينيك" الأمريكي.

6 فيروسات شائعة في موسم الشتاء وكيفية تجنب نشر العدوى بها؟1- نزلة البرد

متى تكون على الأرجح الأكثر عدوى؟

في غضون 48-72 ساعة الأولى.

كم من الوقت يمكن أن تكون معديا ؟

تصل إلى أسبوعين.

كيف تنتشر نزلات البرد؟

ملامسة اليد أو قطرات في الهواء.

كيف تتجنب إصابة الآخرين؟

السعال / العطس في مرفقك وليس يديك.

ابق في المنزل حتى تتحسن الأعراض وتختفي الحمى.

نظافة اليدين: نظف يديك كثيرًا بالماء والصابون / معقمات الأيدي التي تحتوي على الكحول.

2- الأنفلونزا

متى تكون على الأرجح الأكثر عدوى؟

خلال الـ 48 ساعة الأولى.

كم من الوقت يمكن أن تكون معديا بالأنفلونزا؟

حتى 10 أيام.

كيف تنتشر الانفلونزا؟

السعال / العطس (يرسل كميات كبيرة من فيروس الأنفلونزا في الهواء).

كيف تتجنب إصابة الآخرين؟

حافظ على نظافة اليدين.

قم بالسعال أو العطس في مرفقك وليس في يديك.

ابق في المنزل حتى تتحسن الأعراض وتختفي الحمى.

نظافة اليدين: نظف يديك كثيرًا بالماء والصابون / معقمات الأيدي التي تحتوي على الكحول.

3- التهاب الحلق / بكتيريا

متى تكون على الأرجح الأكثر عدوى؟

في غضون 48-72 ساعة الأولى.

إلى متى يمكن أن تكون معديًا بالتهاب الحلق أو التهاب الحلق؟

من ثلاثة إلى أربعة أسابيع إذا تركت دون علاج.

قد تكون معديًا بالبكتيريا العقدية بعد 24 إلى 48 ساعة من بدء تناول المضادات الحيوية.

كيف ينتشر التهاب الحلق

اللعاب أو مخاط / إفرازات الأنف (خاصة المكورات العقدية).

كيف تتجنب إصابة الآخرين؟

تجنب الاتصال الوثيق مع الآخرين.

لا تشارك الأواني أو المشروبات.

نظافة اليدين الإضافية: اغسل يديك بالماء والصابون العادي لمدة 20-30 ثانية ؛ افرك أظافرك ورسغيك وبين أصابعك.

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4-الالتهاب الشعبي

متى تكون على الأرجح الأكثر عدوى؟

في غضون 48-72 ساعة الأولى.

إلى متى يمكن أن تكون معديا مع التهاب الشعب الهوائية؟

تصل إلى 3 أسابيع.

كيف ينتشر التهاب الشعب الهوائية؟

من خلال القطرات في الهواء والأسطح الملوثة.

كيف يمكنك تجنب إصابة الآخرين؟

تأكد من تكثيف نظافة يديك.

تخلص على الفور من المناديل المستعملة واغسل يديك.

اخضع لفحص الانفلونزا.

نظافة اليدين الإضافية: اغسل يديك بالماء والصابون العادي لمدة 20 إلى 30 ثانية ؛ افرك أظافرك ورسغيك وبين أصابعك. اشطف يديك جيدًا.

5-الالتهاب الرئوي

متى تكون على الأرجح الأكثر عدوى؟

في غضون 48-72 ساعة الأولى.

كم من الوقت يمكن أن تكون معديا مع الالتهاب الرئوي؟

تصل إلى ثلاثة أسابيع.

كيف ينتشر الالتهاب الرئوي؟

السعال أو العطس (يمكن أن تصيب أي شخص على بعد 6 أقدام أو 2 متر).

كيف يمكنك تجنب إصابة الآخرين؟

نظافة اليدين الإضافية.

اغسل يديك قبل إعداد الوجبات.

تخلص على الفور من المناديل المستعملة واغسل يديك.

التنظيف البيئي: قم بتطهير الأسطح بشكل متكرر حيث يمكن أن تتجمع القطرات المصابة.

6-فيروس في المعدة "النزلة المعوية"

متى تكون على الأرجح الأكثر عدوى؟

في غضون 24-48 ساعة الأولى.

كم من الوقت يمكن أن تكون معديا بفيروس المعدة؟

أنه يختلف انتظر 48-72 ساعة بعد أن تختفي الأعراض للعودة إلى المدرسة أو العمل.

كيف ينتشر فيروس المعدة؟

مشاركة الطعام أو الأواني أو الأسطح الملوثة أو الاتصال الوثيق.

كيف يمكنك تجنب إصابة الآخرين؟

نظافة اليدين الإضافية.

التنظيف البيئي.

تجنب الاتصال الوثيق مع الآخرين.

قم بتطهير الأسطح بشكل متكرر حيث يمكن أن تتجمع القطرات المصابة.