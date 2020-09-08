الحكومة اليابانية ترصد 6.3 مليار دولار لتوفير لقاحات ضد كورونا

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 10:15 صباحاً - منذ ساعة واحدة

التجارب متواصلة للوصول إلى لقاح ضد كورونا

قالت وزارة المالية اليابانية إن الحكومة وافقت اليوم الثلاثاء على إنفاق 671.4 مليار ين (6.32 مليار دولار) لتوفير لقاحات ضد فيروس كورونا.

وأشارت الوزارة في بيان لها ، إلى أن الحكومة اليابانية وافقت على إنفاق 671.4 مليار ين، أي ما يوزاي 6.32 مليار دولار من احتياطيات ميزانية الطوارئ لتوفير لقاحات كورونا.

وقالت الحكومة اليابانية إنها تأمل في توفير لقاحات كافية لكل ياباني بحلول منتصف العام المقبل 2021، وتقديمها مجانا.

واحتلت اليابان المرتبة الثانية عالميا في حزم التحفيز لمواجهة تداعيات فيروس كورونا بقيمة 2.18 تريليون دولار.

وأظهرت مسودة ميزانية اطلعت عليها رويترز في مايو/ أيار الماضي، أن اليابان ستعد حزمة تحفيز جديدة بقيمة 1.1 تريليون دولار.

واحتلت اليابان المرتبة الثانية عالميا في حزم التحفيز لمواجهة تداعيات فيروس كورونا بقيمة 2.18 تريليون دولار.

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وتصدرت قائمة الإنفاق الولايات المتحدة الأمريكية (أكبر اقتصاد في العالم) بقيمة 2.3 تريليون دولار.

وأظهرت مسودة ميزانية اطلعت عليها على رويترز الأربعاء أن اليابان ستعد حزمة تحفيز جديدة بقيمة 1.1 تريليون دولار.

وتشمل الحزمة إنفاقا مباشرا كبيرا للحيلولة دون دفع جائحة فيروس كورونا ثالث أكبر اقتصاد في العالم نحو ركود أعمق.

وسيجري تمويل التحفيز البالغة قيمته 117 تريليون ين جزئيا من ميزانية إضافية ثانية، عقب حزمة بنفس القيمة نُفذت الشهر الماضي بالفعل.

وتصل الحزمة الجديدة بإجمالي إنفاق اليابان لمكافحة تداعيات الفيروس إلى 234 تريليون ين (2.18 تريليون دولار)، حوالي 40% من إجمالي الناتج المحلي لليابان.

والإنفاق المجمع سيكون أيضا بين أضخم الحزم المالية في العالم لمواجهة تداعيات فيروس كورونا ويقترب من حجم برنامج المساعدات الأمريكي الذي بلغ 2.3 تريليون دولار.