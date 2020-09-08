الكويت تمنع استيراد الكمامات المزودة بصمام للمرافق الصحية لهذا السبب

الثلاثاء 8 سبتمبر 2020

أصدرت وزارة الصحة الكويتية قراراً بمنع استيراد الكمامات المزودة بصمام للمرافق الطبية بناء على إفادة إدارة منع العدوى والتعقيم بأن هذه الكمامات لا تتوافق مع معايير الكمامات الطبية.



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وأفادت إدارة منع العدوى بأنها لا تنصح باستخدام الكمامات المزودة بصمام أو فلتر احادي الاتجاه valveكوسيلة للحد من انتشار كورونا كونها تسمح بخروج هواء الزفير لكي يعطي شعور بالراحة للمستخدم دون أن يتعرض هذا الهواء للفلترة، علماً بأن هذه الكمامات قد توفر الحماية لمرتديها من فيروس SARS-CoV-2، المسبب لـمرض COVID-19، ولكنها قد لا تمنع انتقال العدوى وانتشار الفيروس من مرتديها إلى الآخرين أي أنها قد لا تكون فعالة للتحكم في المصدر.

وفيما أوضحت إدارة منع العدوى والتعقيم أن هذه النوعية من الكمامات لا تصلح للاستخدام في المرافق الصحية أو في الاماكن المغلقة. حيث أنها قد تصلح للاستخدام عند مزاولة بعض الأنشطة الصناعية كنشاط على سبيل المثال تقطيع الرخام، وفقاً لصحيفة القبس.