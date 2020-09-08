"سبوتنيك V"...أول دفعة للقاح الروسي تدخل التداول العام

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة الروسية عن إدخال أول دفعة للقاح "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا المستجد والذي يعتبر الأول من نوعه عالميا، إلى التداول العام.

وقال المكتب الإعلامي لوزارة الصحة الروسية، في بيان: "خضعت الدفعة الأولى للقاح الخاص بالوقاية من فيروس كورونا المستجد سبوتنيك V، الذي صممه مركز غاماليا البحثي لعلم الأوبئة والأحياء الدقيقة، للاختبارات الضرورية لجودتها في مختبرات الهيئة الفدرالية للمراقبة في مجال الصحة، وتم إدخاله إلى التداول العام".

وأضاف بيان وزارة الصحة أن "من المتوقع أن يتم في الوقت القريب توريد الدفعات الأولى للقاح إلى المناطق الروسية".

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وتخوض مجموعة واسعة من الدول بينها روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين سباقا عالميا لتطوير لقاحات فعالة ضد عدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19".

وتعتبر روسيا أول دولة في العالم سجلت لقاحا مضادا لفيروس كورونا المستجد وأطلق عليه اسم "سبوتنيك V" تيمنا باسم أول قمر صناعي في العالم أطلقه الاتحاد السوفيتي عام 1957.

وأكدت نتائج دراسة نشرتها دورية "ذا لانسيت" الطبية، في وقت سابق من الجمعة، أن لقاح "سبوتنيك V" حفز تشكل أجسام مضادة لدى جميع المشاركين في تجارب المرحلتين الأولى والثانية عليه.