شكرا لقرائتكم خبر عن لقاح كورونا فى الهند ينتقل إلى المرحلة الثانية.. من الأولى بالحصول عليه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

من المتوقع أن تبدأ بعض الدول، بما في ذلك روسيا، حملة تعاطى لقاح واسعة النطاق ضد فيروس كورونا اعتبارًا من يناير من العام المقبل. وفقًا لتقارير وسائل الإعلام ، انتقل 6 مرشحين للقاح COVID-19 إلى المرحلة النهائية من التجارب السريرية.

وتشمل تلك التي طورها معهد أبحاث Gamaleya الروسي ، Oxford / AstraZeneca ، وشركة Moderna Inc. في تجارب المرحلة 3 ، يتم إعطاء اللقاح التجريبي لآلاف الأشخاص واختبار فعاليته وأمانه.

ووفقا لتقرير موقع " healthline"، فإن الهند أيضا ليست بعيدة عن سباق اللقاحات، حيث أعلنت شركة Bharat Biotech أنها مستعدة لبدء التجارب السريرية للمرحلة الثانية من اللقاح المحلي المرشح Covaxin .

حصلت الشركة المصنعة للقاح ومقرها حيدر أباد على الضوء الأخضر من قبل المنظمة المركزية لمراقبة الأدوية المعيارية التابعة للإدارة العامة للخدمات الصحية للانتقال إلى المرحلة الثانية من التجارب.



لقاح كورونا بالهند

ستشمل تجارب المرحلة الثانية 380 متطوعًا يتمتعون بصحة جيدة ، وتقييم السلامة والتفاعل والتحمل، والمناعة للقاح، حيث سيتم فحص المشاركين لمدة 4 أيام بعد تلقيهم لقاحات اللقاح.

بدأت التجارب السريرية للمرحلة الأولى من Covaxin في 15 يوليو في 12 مركزًا في جميع أنحاء البلاد حيث تم إعطاء 375 متطوعًا صحيًا جرعتين من لقاحات التطعيم بفارق 14 يومًا. هذه التجارب لا تزال مستمرة.

قامت Bharat Biotech بتطوير اللقاح بالتعاون مع المجلس الهندي للبحوث الطبية (ICMR) والمعهد الوطني لعلم الفيروسات (NIV). تم تطوير وتصنيع "اللقاح الأصلي المرشح المعطل" في منشأة الاحتواء العالية بهارات للتكنولوجيا الحيوية الواقعة في وادي جينوم ، حيدر أباد.



وضع خبراء الصحة العالمية خطة للتوزيع العادل للقاحاقترحت مجموعة من خبراء الصحة العالمية خطة جديدة من ثلاث مراحل للتوزيع العادل للقاح المحتمل لـ Covid-19 بين البلدان، ويُطلق عليه نموذج الأولوية العادلة ، وهو يركز على الحد من الوفيات المبكرة والعواقب الصحية الأخرى التي لا رجعة فيها من Covid-19.

عادة ، يعتمد توزيع اللقاح على مدى شدة المعاناة في مكان معين ، لكن فريق الباحث جادل بأن المقياس الأساسي يجب أن يكون عدد الوفيات المبكرة التي سيمنعها اللقاح.

اقترح المؤلفون في اقتراحهم ثلاث قيم أساسية يجب مراعاتها عند توزيع لقاح Covid-19 بين البلدان. هؤلاء هم:

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إفادة الناس والحد من الضرر

إعطاء الأولوية للمحرومين

إعطاء الاهتمام الأخلاقي المتساوي لجميع الأفراد

زعم الباحثون أن نموذج الأولوية العادلة الخاص بهم يعالج هذه القيم الثلاثة من خلال التركيز على التخفيف من 3 أنواع من الأضرار التي تسببها Covid-19، وهى : الموت وتلف الأعضاء الدائم ، والعواقب الصحية غير المباشرة ، مثل إجهاد نظام الرعاية الصحية والتوتر ، فضلاً عن التدمير الاقتصادي. .

وفقًا للمؤلفين ، فإن منع الوفاة - وخاصة الموت المبكر - أمر ملح بشكل خاص وهو محور المرحلة الأولى من نموذج الأولوية العادلة.

في المرحلة الثانية ، تهدف الخطة إلى رصد التحسن الاقتصادي العام بحيث يتم تجنيب الناس الفقر، و من ناحية أخرى ، تركز المرحلة 3 على إعطاء الأولوية للبلدان التي لديها معدلات انتقال أعلى وتغطي في النهاية جميع البلدان. وأشار المؤلفون إلى أنه من أجل وقف انتقال العدوى ، يجب أن يصبح ما لا يقل عن 60 إلى 70 % من السكان محصنين ضد المرض.

أعرب المؤلفون عن عدم موافقتهم على أي خطة تعطي الأولوية للبلدان بناءً على عدد العاملين في مجال الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية ، ونسبة السكان فوق 65 عامًا ، وعدد الأشخاص المصابين بأمراض مصاحبة داخل كل بلد.

التركيز على تطعيم البلدان ذات السكان الأكبر سنًا أولاً لن يقلل بالضرورة من انتشار الفيروس أو يقلل الوفيات، وقال الباحثون إن أحد الأسباب هو أن البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل بها عدد أقل من السكان الأكبر سنا والعاملين في مجال الرعاية الصحية مقارنة بالدول ذات الدخل المرتفع.